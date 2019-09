Il mondo del Ciclismo si appresta a vivere le emozioni di uno degli eventi più attesi dell’anno, i Campionati Mondiali. La rassegna iridata si svolge in Gran Bretagna, più precisamente nello Yorkshire, da domenica 22 a domenica 29 settembre. Nel programma, che comprende undici gare, ci sono alcune novità rispetto alle scorse edizioni. Sono infatti state cancellate le cronosquadre riservate ai club che occupavano la giornata inaugurale e al loro posto è stata inserita la staffetta mista per nazionali.

Non ci sarà più neanche il giorno di pausa previsto per il giovedì, con una diversa distribuzione delle gare in linea ad occupare tutta la seconda parte della settimana.

Mondiali, si apre il 22 settembre

Nello Yorkshire è ormai tutto pronto per i Mondiali di ciclismo che scattano domani, domenica 22 settembre. La prima giornata è riservata ad una nuova prova il cui inserimento nel programma iridato ha suscitato qualche perplessità.

Si tratta della staffetta mista, una gara a cronometro in cui gareggiano prima tre uomini e poi tre donne della stessa nazione, un format che potrebbe essere inserito prossimamente anche nelle Olimpiadi.

Da lunedì 23 a mercoledì 25 sono in programma le gare a cronometro individuali di tutte le categorie: juniores maschile e femminile, under 23 maschile e elite maschile e femminile.

Senza pause da giovedì 26 a domenica 29 è il turno delle gare più attese, quelle in linea con il clou degli elite per la giornata conclusiva.

La gara che designerà l'erede di Alejandro Valverde si svolge su un percorso di ben 280 km, senza lunghe salite, ma con continui saliscendi e l'incognita delle condizioni meteo.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta sia da Rai Sport, con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Alessandro Ballan, che da Eurosport, con la consueta coppia composta da Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

Gli streaming sono disponibili rispettivamente su Rai Play e Eurosport Player. Da questa estate Eurosport si può seguire in streaming anche su Dazn, un’opzione in più per non perdere neanche una pedalata dei Mondiali di ciclismo.

Ecco il programma dei Mondiali di ciclismo