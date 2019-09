Il Team World resta aggrappato alla speranza di conquistare la Laver Cup grazie all'ispirato Nick Kyrgios ed a Jack Sock, certamente tra i giocatori più positivi tra quelli selezionati da John McEnroe. Reduce dalla splendida battaglia contro Roger Federer al quale ha dato davvero filo da torcere, Kyrgios si è distinto anche nel doppio che lo vedeva, insieme ovviamente a Sock, contro un duo di prim'ordine: Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas.

Un set per parte, poi successo al super tie-break per cogliere due punti fondamentali che fissano il temporaneo score della tre giorni sul 7-5 per il Team Europe.

Nadal aveva firmato l'allungo per il Team Europe, poi Kyrgios fa la differenza nel doppio

Dopo il faticoso successo di Federer su Kyrgios era scoccata l'ora di Rafa Nadal ed il recente vincitore dei US Open aveva fatto il suo dovere battendo in due set Milos Raonic, 6-3 7-6.

Lo spagnolo si è ripresentato in campo insieme a Tsitsipas che nel primo match della prima giornata aveva avuto la meglio su Taylor Fritz. Lo stesso ha fatto Kyrgios poche ore dopo la sfida con Federer, l'australiano è in condizione smagliante ed è lui a fare la differenza. Il Team World conquista subito il primo break sul servizio di Tsitsipas, lo consolida nel gioco successivo e rischia di piazzare il secondo nel terzo gioco con Nadal alla battuta: siderale la risposta di Kyrgios con il dritto sul servizio del maiorchino, ma Sock spreca la palla del 3-0.

Un vero miracolo del greco a rete e la buona prima di Nadal tengono a galla la squadra di Bjorn Borg, ma Nick continua il suo show ed il suo compagno di doppio beneficia della sua serata scintillante: il primo set si chiude sul 6-4 per il Team World, vantaggio meritatissimo.

La reazione di Rafa e Stefanos

Al ritorno in campo, Nadal cerca di imprimere al match i suoi ritmi. I servizi tengono fino al 2-1 per il Team Europe, poi Rafa e Stefanos conquistano ben tre palle-break e sulla seconda la risposta di Kyrgios che finisce in rete sancisce il 3-1.

Il maiorchino ed il suo compagno di doppio ellenico allungano ulteriormente consolidando il servizio e piazzando un secondo break, sul 5-1 il set è ampiamente compromesso per il Team World ed infatti lo score finale che segna il punto del pareggio nel computo dei parziali è di 6-3. Nadal corre negli spogliatoi a cambiarsi, Federer lo insegue: in questi giorni la collaborazione nell'ambito del 'Fedal' è una delle cose più belle del torneo.

Super tie break e Super Nick

Si torna a giocare per il super tie-break e qui Kyrgios riprende sontuosamente a condurre le danze: da applausi la sua volée bassa di rovescio che consente a lui ed a Sock di trovare il minibreak. Il Team World allunga ulteriormente e si porta sul 9-4 con un oceano di match-point a disposizione: Nadal e Tsitispas ne salvano due, ma non possono far nulla sul terzo. La vittoria della 'premiata ditta Nick&Jack' consente ai ragazzi di McEnroe di trovare i due punti che portano la sfida sul 7-5 per l'Europa.

Oggi si assegna la Laver Cup ed ogni vittoria vale 3 punti: da regolamento, la prima squadra che toccherà quota 13 avrà vinto la competizione.