Il primo Slam di stagione prende il via oggi a Melbourne, quando in Italia sarà piena notte. I primi match della prima giornata degli Australian Open inizieranno intorno alle ore 1.00 italiane e sarà subito tempo di sfide molto interessanti. Saranno cinque gli italiani in campo e giocherà nel corso della notte anche Roger Federer. Nel corso della mattinata, invece, toccherà al grande favorito e recordman di Melbourne, Nole Djokovic.

Gli italiani in campo

Per quanto riguarda i nostri colori in questa prima giornata del primo turno, aprirà le danze Matteo Berrettini intorno all'1.00 contro il tennista di casa Andrew Harris.

Sfida contro un australiano anche per Jannik Sinner che intorno alle 2.30 italiane inizierà le sue fatiche contro Max Purcell. Partita impegnativa per Stefano Travaglia contro Christian Garin, ma anche per Fabio Fognini che affronta Reilly Opelka (entrambi i match dovrebbero iniziare alle 3.00 circa). L'ultimo italiano a scendere in campo intorno alle 9 italiane sarà Salvatore Caruso, per lui un avversario proibitivo, Stefanos Tsitsipas che figura nel lotto dei favoriti del torneo.

Gli altri match del tabellone maschile

Grande attesa per il match che vedrà in campo Roger Federer. Per il 6 volte vincitore degli Australian Open c'è lo statunitense Steve Johnson ed il match dovrebbe iniziare intorno alle 3.30. Per vedere in campo Nole Djokovic, invece, bisognerà attendere il mattino italiano: il serbo affronterà Jan-Lennard Struff con inizio alle 10.15 circa. Tra i match più interessanti anche il derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut e Feliciano Lopez.

Questo il quadro completo:

Querrey-Coric; Shapovalov-Fucsovics; Carballes Baena-Berankis; Nishioka-Djere; Evans-McDonald; Pella-Smith; Berrettini-A. Harris; Safwat-Barrère; Lopez-Bautista Agut; Albot-Raonic; Sinner-Purcell; Edmund-Lajovic; Garin-Travaglia; Opelka-Fognini; Sandgren-Trungelliti; Johnson-Federer; Cilic-Moutet; Halys-Krajinovic; Thompson-Bublik; Londero-Dimitrov; Andujar-Mmoh; Polmans-Kukushkin; Fokina-Gombos; Hurkacz-Novak; Mayer-Paul; Ito-Gunneswaran; Kohlschreiber-Giron; Schwartzman-L. Harris; Millman-Humbert, Paire-Stebe; Tsitsipas-Caruso; Struff-Djokovic.

Tabellone femminile, prima giornata

Solo un'azzurra in campo nella prima giornata del tabellone femminile, si tratta di Martina Trevisan che affronta un'avversaria di alto livello come Sofia Kenin.

Tutte in campo le grandi favorite degli Australian Open: Naomi Osaka affronta Marie Bouzkova, Serena-Williams inizia le sue fatiche con Anastasjia Potapova e la numero uno Wta, Ashleigh Barty fa il suo debutto contro Lesja Curenko. Il quadro completo: