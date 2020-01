Novak Djokovic è il principale favorito dei prossimi Australian Open secondo le quote delle maggiori agenzie di scommesse. Scontato, alla luce di un torneo che il serbo ha vinto per sette volte in carriera e della grande condizione mostrata alla recente Atp Cup. Più indietro nelle quote il numero uno del mondo, Rafa Nadal, mentre Federer viene scavalcato nelle indicazioni dei principali siti anche da Medvedev.

Nole contro tutti

Chi fermerà Nole Djokovic? Più o meno è questo il quesito che si pongono gli addetti ai lavori a pochi giorni dall'inizio dell'edizione 2020 degli Australian Open.

I maggiori bookmakers italiani danno il serbo a 2.20 e, dunque, la pista di un suo eventuale ottavo sigillo a Melbourne è la più battuta. Dietro 'Djoker' c'è ovviamente Rafa Nadal, un gradino sotto rispetto al rivale, dato a 5.00: lo spagnolo ha vinto solo una volta a Melbourne, ma in questa stagione ha il grande obiettivo di eguagliare il record di 20 Slam vinti da Federer (il maiorchino è a quota 19). A proposito di Roger Federer, quest'anno troviamo il fuoriclasse svizzero abbastanza indietro nei pronostici se consideriamo che viene dato ad 11.00 ed è il quarto della lista, dietro Daniil Medvedev quotato 8.50.

Su 'King Roger' c'è ovviamente l'incognita della sua condizione fisica visto che in questo scorcio iniziale dell'anno non è ancora sceso in campo, mentre sul giovane russo la fiducia è in crescita dopo la straordinaria seconda parte della stagione scorsa ed anche le sue buone prestazioni alla Atp Cup. Per quanto riguarda i possibili outisiders, immediatamente dietro Federer troviamo Stefanos Tsitsipas a 13.00 mentre con Dominic Thiem si sale a 21.00.

Da tenere d'occhio anche Nick Kyrgios a 26.00. Davvero poche chanches quelle date a Sascha Zverev, quotato 41.00 e del resto il tedesco è reduce da una stagione sofferta e parecchio altalenante, fermo restando che il suo rendimento nei Major ad oggi è sempre stato molto deludente. In ultimo gli italiani, Matteo Berrettini è il più quotato con un 67.00 mentre il giovane Jannik Sinner per il quale la quota è un astronomico 101.00 è comunque davanti a Fabio Fognini dato a 151.00.

Tabellone femminile: i bookmakers hanno ancora fiducia in Serena Williams

In campo femminile i maggiori 'book' decidono di dare ancora fiducia nella matura regina Serena Williams (5.00) in quella che si sta rivelando una lunga e complicata rincorsa al record di Slam detenuto da Margaret Court. La statunitense è tornata a sollevare un trofeo ad Auckland e, pertanto, le sue quotazioni sono in ascesa.

Sulla sua strada c'è la numero uno Wta, Ashleigh Barty ed anche Naomi Osaka, entrambe sono quotate 9.00, mentre qualche gradino più in basso troviamo Simona Halep (11.00) e Karolina Pliskova (12.00). Discretamente quotata anche Aryna Sabalenka, 15.00, mentre nel caso della stellina statunitense Cori Gauff si sale fino a 51.00. Quote siderali per le italiane Camila Giorgi e Jasmine Paolini, nessuna delle due sembra in grado di fare molta strada a Melbourne.

Di certo i pronostici del tabellone femminile sono condizionati dall'assenza pesantissima di Blanca Andreescu che sarebbe stata certamente nel ristretto lotto delle favorite al titolo.