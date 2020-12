Il ciclo mercato sta arrivando alle battute finali. Un mese dopo la fine della stagione 2020, le squadre del World Tour hanno ormai quasi definito i rispettivi organici per il nuovo anno, con solo pochi posti rimasti ancora da riempire. Tra le ultime notizie sul fronte delle trattative ci sono gli ingaggi di due giovani talenti da parte del Team Bahrain. La squadra mediorientale si è assicurata sia lo svizzero Gino Mader che il friulano Jonathan Milan, grande specialista delle cronometro e della pista. Tra tanti ingaggi e rinnovi non mancano però anche le mancate conferme. La Astana ha annunciato di non aver prolungato il contratto di uno dei suoi corridori più esperti, il belga Laurens de Vreese, in organico da sei anni.

Milan: ‘Sogno che si avvera prima del previsto’

Il Team Bahrain ha messo a segno due colpi molto interessanti in prospettiva. Dal 2021 faranno parte del team mediorientale sia il 23enne svizzero Gino Mader che il 20enne azzurro Jonathan Milan.

Mader ha debuttato nel Ciclismo professionistico nel 2019 con la Dimension Data, quest’anno diventata NTT. Dopo qualche difficoltà iniziale nell’approccio alla nuova realtà del grande ciclismo, il corridore elvetico si è messo in evidenza nell’ultima Vuelta Espana, arrivando secondo nella tappa con arrivo in salita a La Covatilla e ventesimo nella classifica generale.

“Poels, Landa e Bilbao sono tra i migliori corridori al mondo e sono felice di averli come compagni di squadra. Non vedo l’ora di imparare da loro” ha dichiarato Mader nelle sue prime parole da corridore del Team Bahrain.

“La mia carriera da professionista non è cominciata alla grande, ma ora ho più fiducia in me stesso. Sono riuscito a chiudere la stagione con dei buoni risultati e questo mi motiva per la nuova sfida” ha aggiunto il corridore svizzero.

Jonathan Milan è il secondo talento emergente ingaggiato dal Team Bahrain. È un 22enne friulano dal fisico imponente, alla Filippo Ganna, che ha dimostrato di avere grandi doti soprattutto nelle cronometro e nel ciclismo su pista.

Quest’anno ha vinto il titolo nazionale a cronometro e una tappa al Giro under 23. “Questo è un sogno che si avvera prima del previsto” ha dichiarato Milan. “Uno dei motivi principali per cui ho firmato è che con questa squadra ho l’opportunità di continuare con la pista” ha aggiunto il corridore friulano che nel 2021 punterà anche alle Olimpiadi di Tokyo con il quartetto dell’inseguimento a squadre.

Rebellin potrebbe andare in Cambogia

Una notizia un po’ a sorpresa di quest’ultima parte del ciclo mercato è quella che riguarda Laurens De Vreese. Il corridore belga era uno dei punti fermi della Astana da sei anni, non un uomo vincente ma un gregario di lungo corso e di grande affidamento soprattutto per le classiche del nord. La squadra kazaka ha però deciso di non rinnovare il contratto del corridore belga, che ora è alla ricerca di un nuovo team per non essere costretto a chiudere anticipatamente la sua carriera.

Chi invece sembra determinato e vicino ad allungare ancora la sua infinita carriera è il veterano Davide Rebellin. Il corridore veneto vorrebbe compiere i 50 anni, nel prossimo mese di agosto, ancora in bicicletta e in mezzo al gruppo, seppure in un contesto esotico e di non grande livello.

Secondo alcune indiscrezioni Rebellin sarebbe vicino a firmare per una squadra cambogiana di livello continental, la Cambodia Cycling Academy.