Valtteri Bottas conquista la pole position del penultimo Gran premio di Formula Uno della stagione. Il finlandese ha preceduto il suo nuovo compagno di squadra George Russell e l'olandese Max Verstappen. Ottimo quarto tempo per Charles Leclerc [VIDEO] su Ferrari.

Dopo il Gran premio del Bahrein della scorsa settimana, la Formula Uno è tornata girare sul tracciato del Sakhir. Il circuito è stato completamente rinnovato: è stato cancellato il settore centrale e la percorrenza media di ogni giro è stata sotto il minuto. Il miglior tempo di Bottas è stato infatti di 53"377, e ha battuto il compagno di scuderia Russell per soli 26 millesimi.

Insomma, il sostituto di Hamilton (assente per positività a Covid-19) non ha deluso.

Ferrari in quarta posizione con Charles Leclerc

Le qualifiche sono state piuttosto combattute. Senza Lewis Hamilton [VIDEO], i piloti si sono dati battaglia in pista per conquistare la pole. Alla fine è stato sempre un dominio della Mercedes, con Bottas a precedere Russell, mentre Verstappen si è piazzato in terza posizione, ma staccato di soli 56 millesimi. Ha sorpreso Charles Leclerc, che ha concluso in quarta posizione. Il monegasco ha effettuato un ottimo tempo al primo tentativo del Q3, e poi si è goduto lo spettacolo al muretto box della Ferrari. Segno che più di così non poteva fare. Partirà in secondo fila e avrà le sue possibilità di sperare nel podio.

Dietro di lui, in quinta posizione, partirà Sergio Perez, davanti a Daniil Kvyat, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lance Stroll. Ancora male invece Sebastian Vettel, che partirà in tredicesima posizione.

Q2 fuori Albon e Norris; Q1 fuori Raikkonen

Le soprese non sono mancate in Q1 e in Q2. Nella prima sessione il miglior tempo è stato fatto segnare da Valtteri Bottas davanti a Verstappen e Russel.

Eliminati invece Raikkonen, Magnussen, Latifi, l'esordiente Jack Aitken e Pietro Fittipaldi, che sostituisce Grosjean sulla Haas.

Invece la Q2 ha visto l'eliminazione di Albon, che nello scorso Gran premio era salito sul terzo gradino del podio e anche quella di Norris. Insieme a loro out dalla terza fase anche Ocon, Vettel e Giovinazzi.

Gli assenti: Hamilton e Grosjean

Il secondo Gran premio disputato quest'anno in Bahrain non vedrà la partecipazione di Lewis Hamilton. Il fresco campione del mondo è infatti bloccato a casa dal coronavirus. Dopo la scorsa gara il pilota inglese era risultato positivo al virus ed è stato posto in isolamento. Sarebbe a rischio anche la sua apparizione domenica prossima ad Abu Dhabi.

Altro grande assente sarà il francese Romain Grosjean, il quale domenica scorsa è rimasto coinvolto in un incidente dopo solo poche curve dal via. Il pilota è riuscito a uscire indenne dalle fiamme che si erano innalzate dalla sua vettura, andata violentemente a sbattere contro le barriere protettive. Fortunatamente il pilota ha riportato solo alcune ustioni alle mani e alle caviglie.

Novità video - GP Sakhir: Bottas in pole, tutti i risultati Clicca per vedere

Spera di tornare in pista per l'ultima gara della stagione.