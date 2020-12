Nelle scorse ore è avvenuto un botta e risposta tra Renato Di Rocco, presidente uscente della Federazione Italiana Ciclismo, e uno dei candidati alle prossime elezioni per accedere a tale carica, ovvero Silvio Martinello.

Di Rocco nei giorni scorsi ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle quali ha manifestato la propria intenzione di non candidarsi per un nuovo mandato. A questo punto, le elezioni che si terranno nel mese di febbraio, vedranno in lizza tre candidati: Daniela Isetti, Silvio Martinello e Cordiano Dagnoni.

Di Rocco, alla domanda su chi si appoggerà, ha affermato di non stare con Martinello, perché egli avrebbe portato il confronto su temi che non si vedevano da tempo.

Pronta la replica Facebook dello stesso Martinello: "Sapere che non ti impegnerai per me è grande motivo di orgoglio".

Come riporta il sito Bici.pro, auna domanda su una possibile investitura del presidente uscente a uno dei tre candidati Di Rocco senza esitazioni ha detto: "Non con Silvio Martinello perché ha portato il discorso su polemiche che non si vedevano da tantissimo tempo". Ha evidenziato di non volere entrare nel merito della sua squadra e ha aggiunto di volere spendere una parola per Daniela Isetti che avrebbe già potuto diventare presidente quattro anni fa se non gli fosse stato concesso di rimanere per un altro mandato. Per Di Rocco, Isetti ha le competenze adeguate e "le donne hanno spesso più determinazione".

Ne loda l'attività anche durante i mesi del lockdown.

"Quello che ho sempre detto agli atleti – dice Di Rocco al sito Bici.pro – è di ritirarsi quando sono ancora in buona forma e per me è arrivato questo momento. Voglio prendermi cura di me stesso e della mia salute". Poi chiude: "Siamo entrati negli anni peggiori - racconta - e ne siamo usciti meglio di prima".

Non si è fatta attendere troppo la replica del candidato alla presidenza della Federazione Ciclismo Italiano, Silvio Martinello. Nel pomeriggio di sabato 5 dicembre ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook: "Caro Renato - scrive - sapere che non ti spenderai per il sottoscritto mi riempie di orgoglio".

E racconta che nel 2004-2005 lui fu molto determinato a farsi avanti per la causa di Di Rocco, ma fu un periodo di grandi delusioni. Martinello poi guarda al futuro e dice di essere intenzionato "a dare quella necessaria discontinuità rispetto a una conduzione che ci ha impoverito e fatto scivolare sempre più in basso". Martinello non si aspetta che Di Rocco restituisca quanto da lui fatto 15 anni fa, perché la "riconoscenza - scrive l'ex ciclista - non fa parte delle tue qualità. Mi attendo invece ogni forma di attacco".

Martinello dichiara che, da qui alle elezioni, proverà a ignorarlo sapendo bene però che a "dettare i tempi all'amica Daniela e all'astuto Dagnoni ci sarà Di Rocco stesso". Infine Martinello definisce queste elezioni una sfida che vale la pena vivere e sarebbe molto appagante riuscire a tagliare il traguardo per primi".