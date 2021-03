Nella giornata di questo sabato 6 marzo si è disputata la 30 chilometri a tecnica classica femminile ai mondiali di sci nordico in corso di svolgimento a Oberstdorf in Germania. La vittoria, come da pronostico, è andata alla norvegese Therese Johaug.

Il podio finale della 30 km femminile a tecnica classica

Dopo le vittorie nella 10 chilometri, nello skiathlon (7.5 km a tecnica classica e 7.5 km a tecnica libera) e nella staffetta a squadre, arriva per la norvegese Therese Johaug anche la medaglia d'oro nella distanza più lunga, appunto la 30 chilometri.

Per l'atleta norvegese si tratta quindi della quarta medaglia d'oro a questi mondiali, e della quattordicesima del metallo più prezioso su 19 medaglie complessive vinte in carriera in una rassegna iridata.

Come nelle precedenti gare individuali, anche oggi per la norvegese è stata una corsa tutta all'attacco e in solitaria, senza che le avversarie abbiano avuto la possibilità di metterle veramente pressione.

Alle sue spalle è arrivata una delle gemelle Weng, Wendy, che riesce a conquistare la medaglia d'argento regolando allo sprint il drappello di atlete che da metà gara si era formato dietro alla connazionale Johaug.

In terza posizione (quindi medaglia di bronzo) arriva la giovane svedese Frida Karlsson, in una gara che l'ha vista sempre tra le protagoniste, a conferma di un ottimo mondiale, dove ha conquistato complessivamente tre medaglie.

Quarta posizione per l'altra svedese, la più esperta Ebba Andersson, la quale chiude quindi il mondiale con due medaglie al collo.

Al quinto posto è arrivata l'unica atleta non scandinava, ovvero l'austriaca Teresa Stadlober che per alcuni chilometri si era creata un piccolo margine sulle avversarie, le quali però hanno recuperato il gap: nel finale ha pagato lo sforzo arrivando stremata al traguardo.

Da segnalare che altre due atlete norvegesi si sono ben comportate, chiudendo rispettivamente in sesta posizione (Anne Kjersti Kalvaa) e in settima (Tiril Udnes Weng), per un risultato di squadra da incorniciare per la Norvegia.

Assenti le atlete azzurre

Anche in questa penultima giornata dei campionati del mondo di sci nordico non sono scese in pista le atlete italiane.

In seguito alla positività a Covid di un membro della spedizione azzurra, in base al protocollo tedesco, vi è stata infatti l'esclusione di tutti gli atleti e le atlete dell'Italia, che ha dovuto ritirare i propri rappresentanti nei giorni scorsi.