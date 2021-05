Il Giro d’Italia è ormai pronto a partire. La corsa rosa scatta sabato 8 maggio con una tappa a cronometro per le strade di Torino, su un percorso pressoché pianeggiante e che si preannuncia molto veloce. Il principale favorito per indossare la prima maglia rosa è il Campione del Mondo Filippo Ganna, già vincitore di tutte e tre le cronometro nella scorsa edizione disputata in ottobre. Il piemontese della Ineos dovrà guardarsi da molti rivali di altissimo livello, a partire da Cavagna, Almeida, Evenepoel e Campenaerts. Ganna sarà tra gli ultimi a partire, come molti degli altri big, e sfreccerà per le strade di Torino con una bicicletta nuova, completamente rinnovata a livello cromatico ma anche con degli importanti cambiamenti nei componenti.

Giro d’Italia, si parte alle 14:00

Il programma della giornata d’apertura del Giro d’Italia 2021 è stato definito ufficialmente con la lista degli orari di partenza. La corsa rosa scatta sabato 8 maggio con la tappa a cronometro di Torino, su un percorso di 8,6 km che prevede il via da Piazza Castello e l’arrivo in Corso Moncalieri. Il tracciato è molto veloce, con solo qualche leggera ondulazione e lunghi rettilinei spezzati da qualche curva. Dopo il via, il percorso si sposta verso il Po e entra nel Parco del Valentino, dove è posto il rilevamento intermedio. Dopo aver superato una breve galleria, il tracciato si sposta sulla sponda opposta del fiume per concludersi su un lungo rettilineo in corso Moncalieri.

La corsa scatterà alle 14:00 con la partenza del primo corridore, Filippo Tagliani della Androni Sidermec. L’ultimo a prendere il via sarà invece il belga Dries de Bondt della Alpecin Fenix. La tappa sarà trasmessa integralmente in tv sia da Rai Due che da Eurosport 1, ma anche in streaming su Rai Play e sul servizio a pagamento Eurosport Player.

Top Ganna in blu

Tra i primi a partire ci sarà subito uno dei grandi specialisti delle prove a cronometro, il primatista dell’ora ed ex Campione d’Europa Victor Campenaerts, che prenderà il via alle 14:02. Nella fase centrale delle partenze non sono da perdere le prove di Aleksandr Vlasov e Vincenzo Nibali, uno dopo l’altro alle 15:14 e 15:15.

Poco dopo, alle 15:21, sarà il turno di Gianni Moscon, che dopo le belle prove offerte al Tour of the Alps potrebbe essere tra gli outsider anche in questa tappa d’apertura del Giro d’Italia. Partirà abbastanza presto anche Remi Cavagna, reduce dal successo nella crono del Giro di Romandia. Il francese della Deceuninck Quickstep darà l’assalto alla maglia rosa alle 15:43. Poi entreranno in gioco gli altri big per la vittoria di tappa e per la classifica generale. Hugh Carthy sarà in corsa alle 15:58, quindi da Joao Almeida, alle 16:29, sarà un susseguirsi di campioni. Subito dopo il portoghese sarà la volta di Egan Bernal, Simon Yates e Dan Martin, quindi alle 16:38 toccherà a Jai Hindley. Il gran finale sarà con Remco Evenepoel alle 16:52, seguito alle 16:53 da Filippo Ganna, principale favorito alla vittoria di tappa.

Il Campione del Mondo a cronometro sarà al via di questa prima frazione del Giro d’Italia 2021 con una bicicletta inedita, una Pinarello Bolide rinnovata sia a livello cromatico che in alcune componenti. Per la sua nuova bici il corridore della Ineos ha scelto il colore blu, arricchito da diversi particolari grafici personalizzati, come il logo Top Ganna, la bandierina italiana e la fascia iridata. Il telaio è lo stesso usato finora da Ganna, mentre ci sono importanti novità per le ruote. Il Campione del Mondo non utilizzerà le Shimano, sponsor e fornitore tecnico del team, ma una Princeton CarbonWorks Blur 633 al posteriore e una Aeox Titan di Aerocoach all’anteriore, entrambe rese anonime per motivi di sponsorizzazioni.