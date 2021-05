Nella serata Nba del 5 maggio (quando in Italia era da poche ore giovedì 6) sono scese sul parquet 18 squadre, che hanno dato vita a nove sfide piuttosto entusiasmanti.

Vittorie tutto sommato facili per Boston (contro Orlando), Blazers (contro Cleveland), Atlanta (contro Phoenix) e Utah (contro gli Spurs). Bella sfida quella tra Westbrook e Giannis. Jokic ed Embiid dominano rispettivamente contro i Knicks e Houston.

Giovani ma già grandi, è sfida tra Edwards e Morant

Memphis Grizzlies 139 – Minnesota Timberwolves 135

Partita con uno score molto alto quella andata in scena al Target Center di Minnesota.

Protagonisti Ja Morant e Anthony Edwards che segnano rispettivamente 37 punti e 10 assist il primo e 42 punti, 7 assist e 6 rimbalzi il secondo. Minnesota, oltre alla prestazione del rookie, vede anche i 22 punti di KAT e D'Angelo Russel che fornisce anche 14 assist. Oltre a Ja, per Memphis, fa bene anche Desmond Bane che dalla panchina ne fa 22. Memphis che cn questa vittoria cerca di strappare un posto per i play-in. (MVP della serata Ja Morant).

Philadelphia 76ers 135 – Houston Rockets 115

Domina Joel Embiid che stende Houston con 34 punti e 12 rimbalzi accompagnato anche da Shake Milton che dalla panchina, segna 19 punti. 3^ sconfitta consecutiva per i Rockets che si trovano all'ultimo posto della Western Conference.

Nota positiva è la crescita dei giovani come Kenyon Martin Jr. che segna 23 punti e 10 assist, Kevin Porter da 16 punti, Anthony Lamb da 22 e 5 rimbalzi e Armoni Brooks da 20 punti. Anche Kelly Olynyk sta crescendo molto segnando 27 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. (MVP della serata Joel Embiid).

Boston Celtics 132 – Orlando Magic 96

Orlando Magic che vengono spazzati via da Kemba Walker e compagni.

L'ex Hornets segna 32 punti e comanda la vittoria per Boston aiutato anche da Jayson Tatum che mette a referto 27 punti e 7 rimbalzi. Magic che non riescono a vincere nonostante i 20 punti di Wagner e Bacon e la doppia doppia di Bamba, da 19 e 15 rimbalzi e R.J. Hampton, da 18 punti e 10 rimbalzi. (MVP della serata Kemba Walker).

Portland Trail Blazers 141 – Cleveland Cavaliers 105

Parziale da 36 punti per Portland che ha vita facile in casa contro i Cavs. 32 punti con 9 assist per Damian Lillard e doppia doppia di Nurkic, da 15 e 11 rimbalzi e Enes Kanter, da 18 e 13 assist che portano una vittoria facile a coach Terry Stotts. Male ancora i Cleveland che perdono l'8^ partita consecutiva. 18 punti e 8 rimbalzi per Kevin Love e 16 con 5 rimbalzi per Dean Wade. (MVP della serata Damian Lillard).

Sempre più MVP, Jokic domina contro i Knicks

New York Knicks 97 – Denver Nuggets 113

32 punti, 6 assist e 12 rimbalzi per Nikola Jokic che spazza via i ragazzi di coach Thibodeau. Punisce anche l'ex della gara, ovvero Austin Rivers che segna 25 punti uscendo dalla panchina.

New York che vede a fine partita il tabellino con ben quattro giocatori a quota 14 punti, ovvero Randle, Bullock, R.J. Barret e D-Rose. Il migliore dei Knicks è il rookie Immanuel Quickley che ne fa 18 , uscendo dalla panchina. (MVP della serata Nikola Jokic).

Sacramento Kings 104 – Indiana Pacers 93

Ottima vittoria di Sacramento che vede un ottimo Marvin Bagley da 31 e 12 rimbalzi che insieme a Delon Wright da 23 punti, 7 rimbalzi e 6 assist portano il risultato a coach Luke Walton. I Pacers ora vedono barcollare la panchina di Nate Bjorkgren. Oltre alla sconfitta si è visto anche tensione tra il coach e Goga Bitadze dopo una mancata copertura difensiva. Top scorer per Indiana è Domantas Sabonis con 17 punti, 8 assist e 13 rimbalzi.

Accompagna LeVert con 14 punti. (MVP della partita Marvin Bagley).

Phoenix Suns 103 – Atlanta Hawks 135

Vittoria schiacciante per Atlanta, che riesce a battere, probabilmente, la squadra più in forma dell'Nba. Doppia doppia per Clint Capela che conclude il match con 18 e 10 rimbalzi insieme anche a Trae Young da 16 e 12 assist. Ottimo anche l'apporto dalla panchina di Atlanta con i 16 punti di Gallinari e Lou Williams. Phoenix che dopo 5 vittorie perde nonostante i 30 e 5 assist di Booker e i 18 di Mikal Bridges. (MVP della serata Trae Young).

Washington Wizards 134 – Milwaukee Bucks 135

Tripla in fade-away di Beal che non basta per portare a casa la vittoria per Washington che perde contro i Bucks che sono reduci da 3 vittorie consecutive.

Solita prestazione e ennesima tripla-doppia per Russel Westbrook da 29 punti, 17 assist e 12 rimbalzi e per Beal 42 punti. Nonostante le due grandissime prestazioni per Russ e Beal, Giannis Antetokounmpo non è da meno e risponde con 23 punti, 8 assist e 9 rimbalzi a cui si aggrega anche Jrue Holiday che ne fa 29 con 6 assist e 5 rimbalzi. (MVP della serata Jrue Holiday).

San Antonio Spurs 94 – Utah Jazz 126

Protagonista della vittoria in casa Utah è Jordan Clarkson che a meno di grandi sconvolgimenti sarà il prossimo vincitore del premio Six Man of the Year. La guardia ex Cleveland e Lakers mette a segno 30 punti con 6 rimbalzi accompagnato anche da Bojan Bogdanovic con 24 punti. Quinta sconfitta consecutiva per gli Spurs che non riescono ad arrivare a quota cento, causa poco apporto offensivo dei titolari.

Migliore, infatti per San Antonio, è Luka Samanic con 15 punti e 5 rimbalzi. (MVP della serata Jordan Clarkson).