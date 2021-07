A poche ore dall'inizio ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, rimandate a quest'anno a causa della pandemia di Covid-19, e che si terranno senza la presenza del pubblico, un importante annuncio è stato effettuato in occasione del 138esimo Congresso del Comitato Olimpico Internazionale, in corso nella capitale giapponese. Brisbane è stata scelta come città ospitante delle Olimpiadi del 2032.

Olimpiadi 2032: l'annuncio

L'annuncio dell'assegnazione di Brisbane a città ospitante delle Olimpiadi del 2032 è avvenuto a sole 48 ore dalla cerimonia di apertura del Giochi Olimpici di Tokyo, che si terrà venerdì 23 luglio alle 13.00 (ora italiana).

L'assegnazione era nell'aria, dal momento che Brisbane era l'unica città candidata ufficiale per l'organizzazione della 35esima edizione dei Giochi Olimpici Estivi. È la prima volta dalle Olimpiadi di Los Angeles 1984 che vengono assegnati dei Giochi Olimpici a una città senza nessun'altra candidatura "rivale".

Lo scorso 24 febbraio 2021 Brisbane era già stata scelta come candidata preferita direttamente dal Comitato Olimpico Internazionale, mentre oggi è stata annunciata l'ufficialità. Brisbane si era già candidata per l'organizzazione dei Giochi Olimpici del 1992, poi assegnati a Barcellona, in Spagna.

Oltre alle Olimpiadi, la città australiana ospiterà anche la 19esima edizione dei Giochi Paralimpici Estivi.

Olimpiadi 2032: la città e l'evento

Brisbane è la terza città più popolosa dell'Australia, subito dopo Sydney e Melbourne. Proprio queste ultime due città hanno ospitato le uniche altre edizioni svolte in terra australiana, rispettivamente nel 2000 e nel 1956. Brisbane è inoltre il capoluogo dello stato del Queensland. Le date proposte per l'evento coincidono curiosamente con quelle dell'edizione di quest'anno dei giochi: cerimonia d'apertura fissata per il 23 luglio e cerimonia di chiusura per l'8 agosto 2032.

Le cerimonie di apertura e di chiusura si terranno a Brisbane presso il Cricket Ground, chiamato anche The Gabba, impianto sportivo attualmente esistente. Vi è una proposta per demolire l'attuale stadio e ricostruirlo, aumentando i posti a sedere a 50.000 spettatori.

Olimpiadi: le prossime tappe

I Giochi Olimpici estivi effettueranno un giro completo del globo, andando a toccare quasi tutti i continenti.

Infatti, dopo le Olimpiadi di Rio 2016 (America del Sud) e i Giochi di questa estate a Tokyo (Asia), nel 2024 si tornerà in Europa dopo l'edizione di Londra 2012. Infatti, tra tre anni gli atleti competeranno su suolo francese, a Parigi, mentre nel 2028 sarà la volta di Los Angeles (America del Nord). In questo modo nel 2032 si andrà in Oceania. Assente in questo conteggio il continente africano, che non ha mai ospitato un'Olimpiade in tutta la storia dei Giochi Moderni.