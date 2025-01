Tre mesi dopo il Lombardia e le ultime corse della stagione 2024, il grande ciclismo professionistico è pronto a rimettersi in moto. Il 2025 si apre in Australia con il Tour Down Under, dove saranno già in azione alcuni grandi nomi, come Geraint Thomas e Alberto Bettiol. Mentre dall’altra parte del mondo si concluderà il Down Under, anche in Europa si alzerà il sipario sulla stagione del Ciclismo. Le prime corse sono in Spagna, dove molte squadre hanno trascorso le ultime settimane ad allenarsi. Tutta questa prima parte di stagione sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Eurosport e Discovery Plus.

Ciclismo, via dall'Australia

Il grande ciclismo scatta con il Tour Down Under, dal 21 al 26 gennaio. Le prime due tappe sono favorevoli agli sprinter. Dalla terza, il percorso si fa più movimentato, con brevi salite vicine al traguardo. Il punto chiave della corsa è quasi sempre l’arrivo a Willunga Hill, quest’anno affrontato nella quinta tappa. L’arrivo è in cima a una salita di circa tre chilometri, con una pendenza media superiore al 7%. L’ultima giornata è di nuovo per sprinter, con un circuito cittadino ad Adelaide. Viste le caratteristiche del percorso, senza crono e senza grandi salite, il Tour Down Under si decide spesso per una manciata di secondi, e anche gli abbuoni possono giocare un ruolo decisivo.

Tra i velocisti al via Bauhaus, Andresen, Coquard, Strong e Sam Welsford, mattatore un anno fa con tre vittorie di tappa. Tra i favoriti per la vittoria della classifica generale il campione in carica Stephen Williams, Luke Plapp, Jai Vine, Jhonatan Narváez e Laurence Pithie. Al via ci saranno anche altri nomi importanti che hanno scelto di iniziare la stagione in Australia, su tutti Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Dylan van Baarle, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli.

Il Tour Down Under sarà trasmesso in diretta ogni notte in tv e in streaming da Eurosport / Discovery Plus. Le dirette inizieranno all’1:30 della notte.

Maiorca, AlUla e GP Marseillaise

Mentre in Australia si correranno le ultime due tappe del Tour Down Under, si inizierà a correre anche in Europa. Il primo appuntamento con il ciclismo pro è per il 25 gennaio in Spagna, con il GP Castellón-Ruta de la Cerámica, seguito il giorno dopo dalla Clàssica Comunitat Valenciana.

In Spagna si continuerà con la Challenge Maiorca, prima con le donne e poi con gli uomini. Si tratta di una serie di corse di un giorno in cui le squadre possono ruotare tutti i propri organici. Questa formula particolare ha riscosso un buon successo negli anni scorsi, in cui la Challenge Maiorca ha visto al via buona parte delle squadre del World Tour. Quest’anno si comincia dal 25 al 27 con le gare femminili, per continuare dal 29 gennaio fino al 2 febbraio con quelle maschili. Anche la Challenge Maiorca sarà trasmessa da Eurosport / Discovery.

In contemporanea, si inizierà a correre anche in Medio Oriente con l’AlUla Tour, corsa a tappe araba in programma dal 28 gennaio al 1° febbraio. Qui sono previsti gli esordi stagionali di Pidcock, Jakobsen e Merlier.

L’appuntamento è sempre su Eurosport / Discovery a partire dalle 12.30.

Nel weekend che apre il mese di febbraio si chiuderà la trasferta australiana con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, mentre si aprirà anche il calendario del ciclismo francese con il Gp La Marseillaise, sempre in diretta su Eurosport Discovery

Il programma di inizio stagione del ciclismo con i canali e gli orari tv e streaming