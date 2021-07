L’avventura di Vincenzo Nibali alla Trek Segafredo si concluderà al termine di questa stagione 2021. Il due volte vincitore del Giro d’Italia ha trascorso due annate sfortunate nel team guidato da Luca Guercilena, segnate dalla rivoluzione dei calendari nella passata stagione e dall’infortunio al polso che lo ha condizionato all’ultima corsa rosa. Nibali non ha ancora messo a segno nessuna vittoria in maglia Trek Segafredo e questo zero rischia di restare definitivo, visto che le strade tra il campione e la squadra si separeranno a fine 2021, come ha confermato anche il team manager Luca Guercilena.

Nibali verso la Astana?

Il passaggio di Vincenzo Nibali dal Team Bahrain alla Trek Segafredo era stato uno dei grandi colpi del ciclo mercato in vista della stagione 2020. L’avventura del due volte vincitore del Giro nel team americano non è però andata secondo le aspettative. Nibali non ha ottenuto nessuna vittoria in questa stagione e mezza ormai passata nella Trek, e non è riuscito a lottare per le posizioni più alte della classifica generale in nessuno dei grandi giri disputati.

Nel 2020 il 36enne messinese ha pagato probabilmente il rimescolamento e a compressione del calendario provocato dall’emergenza sanitaria, un fattore che ha favorito i corridori più giovani a scapito di quelli più esperti.

Quest’anno, oltre che dall’età non più verdissima, Nibali è stato frenato anche da una frattura al polso capitata in un momento cruciale, a pochi giorni dal via del Giro d’Italia.

La seconda stagione del suo contratto biennale alla Trek si sta così consumando senza particolari acuti e con un rapporto che sembra ormai raffreddato.

Emblematico è stato quanto successo ai Campionati Italiani di un mese fa, quando Nibali ebbe un acceso scontro verbale con Giulio Ciccone, che la squadra considera ormai il suo uomo per il futuro.

Luca Guercilena, team manager della Trek Segafredo, ha confermato in maniera definitiva che le strade tra la squadra e Nibali si separeranno.

“Da quello che so, non ha ancora deciso cosa vuole fare il prossimo anno. E’ stato collegato più volte alla Astana e quindi penso che ci siano delle possibilità che vada lì” ha commentato Guercilena.

Guercilena: ‘Cercava un anno di contratto’

Luca Guercilena ha rivelato che la trattativa per un possibile rinnovo di contratto, e di fatto la rottura, si è consumata già da qualche mese. “Nella scorsa primavera abbiamo discusso di alcune opzioni con il suo agente, ma non abbiamo mai raggiunto un vero accordo. Cercava un anno di contratto” ha raccontato il Team manager della Trek Segafredo.

Guercilena ha anche parlato del futuro della sua squadra dopo l’imminente addio di Vincenzo Nibali. La Trek non sta cercando uomini con cui correre per la classifica generale dei grandi giri, il ruolo con cui il campione messinese era arrivato a inizio 2020, ma punterà su buona parte del blocco già presente e su alcuni ingaggi mirati, soprattutto di giovani.

“Supportiamo corridori come Ciccone, Mollema, Stuyven e Pedersen. Poi abbiamo un gruppo di ragazzi che vogliamo portare ad un livello più alto. Arriveranno due scalatori puri, ma non possiamo confermali fino al 1° agosto. Resterà anche Elissonde, insieme al nucleo della squadra, e arriveranno un paio di giovani per le classiche” ha spiegato Guercilena a proposito della Trek Segafredo che sta preparando per il 2022.