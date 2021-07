Oggi, giovedì 29 luglio 2021, è una giornata positiva per l'Italia e il nuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo. L'atleta azzurro Gregorio Paltrinieri ha conquistato nel nuoto la medaglia d'argento negli 800 metri stile libero con un tempo di 7 minuti e 42 secondi, dietro ai 7 minuti e 41,87 secondi dello statunitense Robert Finke e davanti ai 7 minuti e 43 secondi dell'ucraino Misha Romanchuk. Un ottimo risultato nonostante la mononucleosi che aveva costretto l’atleta classe 1994 a un mese di fermo prima dei Giochi Olimpici.

Le parole di Paltrinieri dopo la medaglia d'argento vinta

"Parlare di miracolo è poco, non ci avrei scommesso neanche io, ma questa volta ci ho messo il cuore" queste sono le prime dichiarazioni di Gregorio Paltrinieri dopo l'argento conquistato negli 800 metri in stile libero a Tokyo 2020. "È stato bellissimo. Oggi ero un'altra persona rispetto alla batteria, con un'altra mentalità, un'altra cattiveria e voglia di gareggiare" ha poi spiegato l'atleta azzurro nato il 5 settembre 1994 a Carpi, in provincia di Modena. "Mi sono dovuto fermare per un mese, i sogni si sono sgretolati. Ma ho tenuto duro: sono partito da zero, ho ricominciato ad allenarmi con le ragazze e poi pian piano sono arrivato sempre più su" ha raccontato Paltrinieri riguardo allo stop che aveva dovuto affrontare a causa della mononucleosi.

"Avevo bisogno di qualcosa di buono e oggi è arrivato" ha infine concluso il campione olimpico dopo la premiazione.

I successi della carriera di Gregorio Paltrinieri

Oltre a Tokyo 2020, Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro Debrecen in 14’48"92, diventando campione d'Europa nel 2012. L'anno seguente l'atleta carpigiano ha conquistato la sua prima medaglia di bronzo ai Mondiali di Barcellona sempre nei 1500 metri in stile libero.

Nel 2014 Paltrinieri si è riconfermato campione europeo dei 1500 metri, battendo il record di Jurji Prilukov e ha ottenuto l'oro negli 800 metri. Nello stesso anno si è laureato campione del mondo in vasca corta Doha, superando ancora una volta il campione russo. Nel 2015 si è aggiudicato la medaglia d'oro ai Mondiali di Kazan, un record nella storia per un italiano nei 1500 metri in stile libero e un secondo oro europeo in vasca corta.

Il più grande successo è arrivato alle Olimpiadi di Rio 2016, dove Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro nei 1500 metri in stile libero. Nel 2017 ha ottenuto la sua prima medaglia di bronzo negli 800 metri in stile libero ai mondiali di nuoto in Ungheria e pochi giorni dopo si è aggiudicato l'oro, divenendo di nuovo campione mondiale di specialità. Quest'anno ha conquistato tre medaglie d'oro e due d'argento al campionato europeo di Budapest.