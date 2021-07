Arrivano le prime due medaglie per la spedizione italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: sono una medaglia di argento e una d'oro, ottenute rispettivamente da Luigi Samele nella Scherma e da Vito Dell'Aquila nel taekwondo. Entrambi gli atleti sono pugliesi.

Luigi Samele vince l'argento

La prima medaglia in ordine di tempo è stata quella d'argento nella sciabola maschile, vinta da Luigi Samele, che in finale ha dovuto arrendersi all'ungherese Szilagyi con il punteggio di 15-7.

Samele nel suo percorso olimpico ha incontrato e sconfitto agli ottavi di finale l'iraniano Rahbari per 15-7, ai quarti di finale il connazionale Enrico Berrè per 15-10, mentre in semifinale ha dovuto sudare contro il sudcoreano Junghwan Kim, battuto in rimonta per 15-12.

Luigi Samele, nato nel 1987 a Foggia, è tesserato con le Fiamme gialle ed è da anni uno degli schermidori italiani più vincenti nelle competizioni internazionali, infatti ha vinto per tre volte i campionati europei di scherma nella sciabola a squadre. Ha anche conquistato due mondiali a Chicago nel 2014 e a Cancun nel 2016.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Londra del 2012 come riserva, dimostrandosi però utile nel raggiungimento della medaglia di bronzo per l'Italia con la sciabola a squadre.

Dell'Aquila è oro nel taekwondo

L'Italia ottiene però anche una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella prima giornata di competizioni, precisamente nel taekwondo.

A ottenere la medaglia più ambita e più preziosa dei giochi è stato il giovanissimo Vito Dell'Aquila nella categoria fino a 58 Kg.

L'azzurro, classe 2000, ha sconfitto in finale il tunisino Mohamed Khalil con il risultato finale di 16 a 12, al termine di una partita difficilissima che lo ha visto fin dai primi istanti sotto nel punteggio col risultato di 5-0.

Il pugliese durante il suo cammino verso l'oro olimpico aveva superato l'ungherese Omar Salim 26-13 agli ottavi.

Successivamente ha battuto il thailandese Ramnarong Sawekwiharee per 37-17 ai quarti, per poi sconfiggere in semifinale l'argentino Lucas Lautaro Guzman 29-10.

Vito Dell'Aquila ha dedicato questo splendido trionfo al nonno, scomparso un mese fa.

Si conclude così il primo giorno ufficiale dei giochi olimpici giapponesi, con l'Italia che porta a casa una medaglia d'argento e una medaglia d'oro, posizionandosi momentaneamente al secondo posto del medagliere, dietro alla Cina.