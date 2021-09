L’Italia del volley continua a vincere alla 32^ edizione dei Campionati Europei. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi chiudono il girone B a punteggio pieno dopo aver battuto la Repubblica Ceca con un secco 3-1.

Dopo Bielorussia, Montenegro, Bulgaria e Slovenia, quindi la Repubblica Ceca si aggiunge alla lista delle squadre battute dall'Italia nel girone di questi Europei di Pallavolo.

La partita

La Repubblica Ceca e l’Italia erano già entrambe certe della qualificazione agli ottavi di finale del torneo.

Sestetto titolare classico per Ct De Giorgi: Simone Giannelli alla regia, in diagonale con Giulio Pinali, in posto 4 il confermatissimo Alessandro Michieletto, in diagonale con Daniele Lavia, al centro il veterano Simone Anzani in diagonale con Gianluca Galassi e il solito Fabio Balaso come libero.

La squadra ceca parte bene, incitata dai suoi tifosi e guidata da uno strepitoso Finger, sia in battuta che in attacco. Invece l'attacco dell'Italia fatica a carburare, con due muri consecutivi per i cechi su Pinali e Lavia, i quali allungano sul 7-5, complice un brutto errore in battuta di Pinali. Simone Giannelli si fa ingolosire e attacca un secondo tocco, murato prepotentemente da Polak, centrale ceco che raggiungerà un'80% di efficienza in attacco. Rep. Ceca allunga sul 9-5. Grazie al servizio di Giannelli e alle super in posto 4 di Michieletto, che raggiunge un'altezza di 3.36 mt in attacco, l'Italia torna in parità, 11-11. Un ottimo servizio di Michieletto porta l'Italia a +2, e costringe Novak a chiamare time-out sul 13-11 per l'Italia.

Grazie a un fenomenale Michieletto e un Pinali che ritrova fiducia l'Italia allunga a +6, portandosi sul 22-16. Finger continua a fare male agli Azzurri in parallela e qualche errore di Lavia, costringe De Giorgi a chiamare time-out, sul 22-19. Time-out che rinvigorisce l'Italia, e a chiudere il set è proprio Gianluca Galassi con un monster block su Finger.

Il secondo set inizia molto bene per l'Italia con un bellissimo muro di Giulio Pinali e un grandissimo attacco di Simone Anzani. La Rep. Ceca non molla e punto dopo punto si porta in parità con l'Italia. I cechi difendono l'impossibile, e un carente Daniele Lavia viene sostituito dal giovanissimo Mattia Bottolo, sul 14-16 per la Rep.

Ceca. Pinali ritrova fiducia e riporta avanti l'Italia, con due bellissime parallele da seconda linea, servite meravigliosamente da Simone Giannelli. Sul 20-20 entra Riccardo Sbertoli al servizio. Break per l'Italia, grazie al servizio di Sbertoli e all'invasione di Bartunek. Un Giulio Pinali ispirato in battuta chiude il set con tre ace consecutivi, finisce 25-21 Italia, avanti 2-0.

De Giorgi conferma Bottolo al posto di Lavia a inizio terzo set. La Rep. Ceca parte carica. Finger, dai nove metri, fa male alla ricezione dell'Italia, e Simone Giannelli fatica a servire palloni precisi ai suoi attaccanti e i cechi vanno avanti 7-11. Michieletto punito sulla parallela da Finger, e De Giorgi chiama time-out per istruire gli azzurri.

Bottolo entra bene in partita e regala punti all'Italia, ma non basta Italia ancora sotto 9-15 per la Repubblica Ceca e De Giorgi ferma ancora il gioco. Esordio per Lorenzo Cortesia, centrale di Verona, entra al posto di Simone Anzani sul 9-17 per la Repubblica Ceca. Buona battuta di Galassi, e Bottolo in parallela costringono i Cechi a fermare il gioco sul 12-18, l'Italia si avvicina. Bottolo da i nove metri regala free ball all'Italia che si porta sul 15-19 con un primo tempo di Galassi, e la Repubblica Ceca chiama ancora time-out. Torna Lavia per Bottolo, e l'Italia si avvicina portandosi sul 21-23. Non basta, perché Pinali sbaglia in battuta e la Repubblica Ceca porta a casa il terzo set 23-25.

Torna Lavia per Bottolo al quarto set. Italia parte con un parziale di 2-0 con un monster-block di Michieletto. Incrocio delle linee per Polak, ace per la Repubblica Ceca e pareggia i conti. L'Italia vola e supera la Repubblica Ceca portandosi sul 10-5. Monster Block di Pinali su Finger, e i Cechi chiamano time-out sul 13-8 per l'Italia. Dopo il terzo set le percentuali in attacco per l'Italia si alzano, ma la Repubblica Ceca torna sotto e si porta sul 22-20. Errore in attacco per Finger, 24-21 e tre match-point per l'Italia. La chiude ancora Galassi con un fantastico primo tempo. Finisce così 3-1 per l'Italia di Fefè De Giorgi.

Agli ottavi di finale ci sarà la Lettonia

Agli ottavi di finale l’Italia affronterà la Lettonia, quarta classificata del girone D, a meno che l’Estonia, ultima in classifica, batta 3-0 la Francia, prima nel girone e campione Olimpico in carica.

La Lettonia di Avo Keel è riuscita a vincere solo due partite in questi Europei: 3-1 sull’Estonia e 3-2 sulla Croazia.

Quindi, sarà una partita sulla carta abbordabile per gli azzurri, nettamente più forti di una Lettonia che è riuscita a stento a qualificarsi agli ottavi di finale del Campionato Europeo.