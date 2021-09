Ieri martedì 14 settembre 2021, si è giocata una delle partite più attesa della prima giornata della nuova edizione della Champions League: il Barcellona di Koeman sfidava il Bayern Monaco di Nagelsmann. Era la prima partita in Champions League per il nuovo Barcellona senza Lionel Messi, che in estate ha lasciato il club catalano per il PSG. Per il Bayern in questa estate non è arrivato nessun colpo di mercato eclatante, tranne il nuovo tecnico, appunto Nagelsmann: la squadra bavarese è comunque rimasta molto competitiva.

I tedeschi si sono imposti in trasferta per 3-0, con un gol di Muller e una doppietta di Lewandowski.

Le formazioni

Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern Monaco, valida per la prima giornata del gruppo E di Champions League.

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric Garcia; Sergi Roberto, Sergio Busquets, F. De Jong, Pedri, Jordi Alba; Depay, L. De Jong. Allenatore: Koeman

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Upamecano, Pavard, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Muller, Musiala; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann

La azioni salienti della partita

Il Bayern Monaco parte bene e va vicino al gol più e più volte, riuscendo a sboccare la partita al 34° minuto: segna Thomas Muller con un tiro di destro da fuori area. Nonostante un possesso palla piuttosto equilibrato, i tedeschi hanno fatto vedere le cose migliori.

Si va quindi al riposo sullo 0-1.

Il secondo tempo si apre con il raddoppio di Robert Lewandowski: al 56° minuto il polacco prova un tiro di sinistro da centro area e la palla si insacca alle spalle di Ter Stegen. Il Barcellona nonostante alcuni tentativi non riesce mai a impensierire veramente la porta tedesca. Poi all’85’ ancora Robert Lewandowski si fa trovare al posto giusto al momento giusto e va in gol.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Doppietta per il centravanti polacco e 0-3 per il Bayern. Dopo due minuti di recupero, arriva triplice fischio dell'arbitro Michael Oliver che manda tutti sotto la doccia.

La situazione nel girone E

Inizia male la Champions League del Barcellona, sorride invece la squadra bavarese che porta a casa tre punti fondamentali, anche in chiave di primo posto nel girone.

L'altra partita dello stesso gruppo E, Dinamo Kiev-Benfica, si è chiusa sullo 0-0.

La classifica del girone E, dopo i primi 90 minuti, vede ora il Bayern Monaco in testa a quota 3 punti, la Dinamo Kiev e il Benfica a quota 1 punto ciascuna e infine il Barcellona fermo a 0.