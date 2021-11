La presentazione delle tappe del Giro d’Italia 2022 ha portato alla ribalta la difficile situazione della vendita dei diritti televisivi della corsa rosa. RCS Sport, società organizzatrice del Giro, si è vista costretta a svelare il percorso in maniera del tutto anomala e inedita rispetto alla consueta presentazione con la trasmissione televisiva sulla Rai, una festa del Ciclismo a cui presenziavano tanti campioni di ieri e oggi. Stavolta invece le tappe sono state svelate con degli scarni comunicati stampa diffusi via social, una modalità a cui l’organizzazione del Giro ha dovuto fare ricorso per il mancato rinnovo del contratto di cessione dei diritti tv alla Rai.

Giro d’Italia, contratto scaduto con la Rai

Il Giro d’Italia 2022 ha presentato lunedì 8 novembre una prima tranche di tappe, sette frazioni favorevoli ai velocisti. Tra martedì 9 e giovedì 11, invece, sarà ufficializzato il resto del percorso, tutto esclusivamente via social e senza nessuna diretta in tv, come avveniva in passato e come è stato per la presentazione del Tour de France, avvenuta in grande stile nelle scorse settimane.

Come è avvenuto spesso anche in passato, ci sono state delle difficoltà tra l’organizzazione del Giro d’Italia e la Rai per il rinnovo del contratto di cessione dei diritti televisivi della corsa rosa. Dopo una lunga trattativa lo scorso anno il Giro e la tv di stato avevano raggiunto un accordo per la sola edizione 2021.

Scaduto quel contratto il rinnovo non è ancora arrivato e le parti sembrano piuttosto lontane e distanti dal raggiungerlo. Per questo la presentazione del percorso 2022 non è stata trasmessa in tv.

Con Discovery accordo fino al 2025

Già negli anni scorsi la trattativa per il rinnovo tra RCS Sport e la Rai era stata molto difficile, protraendosi fino all’inizio della stagione del ciclismo professionistico e mettendo in dubbio la trasmissione delle corse di primavera che fanno capo alla stessa società organizzatrice.

Alla fine però l’accordo era sempre stato trovato, anche perché la Rai ha potuto contare sul fatto di non avere degli avversari fortemente interessati nell’acquisizione dei diritti del Giro d’Italia.

Anche stavolta RCS Sport e Rai potrebbero alla fine trovare un accordo per continuare la collaborazione, ma sullo sfondo l’opzione del gruppo Discovery è un’interessante alternativa.

Il gruppo di cui fa parte anche Eurosport ha già da tempo acquisito i diritti del Giro d’Italia e delle altre corse targate RCS, come Milano Sanremo e Tirreno Adriatico, fino al 2025. Discovery trasmette queste corse in tv e in streaming ai suoi abbonati attraverso i canali Eurosport e le piattaforme Eurosport Player e Discover Plus, ma contando su un canale come Nove potrebbe prendere il posto della Rai per la trasmissione del Giro d’Italia in chiaro, prevista dalla legge.