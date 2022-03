Negli ultimi giorni sono stati accostati molti profili alla Juventus per il centrocampo. Oltre a Pogba, si è fatto il nome di Milinkovic-Savic, in uscita dalla Lazio. In attacco si punta a Gabriel Jesus per il dopo-Dybala

Juventus, ipotesi Milinkovic-Savic per il centrocampo In uscita dalla Lazio

Il mercato della Juventus non si ferma mai. In queste ultime partite di campionato, la dirigenza juventina si sta organizzando per regalare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il centrocampo è il reparto che necessita di maggiori innesti, date le deludenti prestazioni fornite da parte di Rabiot, Arthur e Locatelli durante l'arco della stagione.

Il nome che potrebbe essere importante sarebbe quello di Milinkovic-Savic: il centrocampista serbo non dovrebbe rinnovare con la Lazio e Maurizio Sarri pare che abbia dato l'ok per la sua cessione in estate. La società biancoceleste ha fissato il prezzo del cartellino, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 70 milioni di euro. Con il suo arrivo, la Juventus potrà contare su un importante aiuto, non solo per la qualità del gioco ma anche per il supporto in zona d'attacco, dato che si propone anche a segnare.

Oltre a Milinkovic-Savic, per il centrocampo si segue Jorginho

Oltre a Milinkovic-Savic, per il centrocampo si starebbe pensando anche a Frattesi del Sassuolo, sul quale, però, c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter.

Un altro obiettivo che potrebbe essere importante in casa Juventus si chiama Jorginho. Il centrocampista, attualmente in forza al Chelsea, sarebbe un bel rinforzo per Allegri, permettendo di costruire il gioco dal basso e offrendo una qualità maggiore per il centrocampo.

Anche l'attacco necessita di almeno un paio di nuovi arrivi.

Dopo il mancato rinnovo del contratto da parte di Paulo Dybala, la Juventus starebbe sondando diverse piste per cercare di trovare un sostituto dell'attaccante argentino.

Il primo nome sul taccuino di Cherubini è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano, date le sue caratteristiche tecniche, potrebbe essere in grado di rimpiazzare la Joya.

In queste ultime ore, si starebbero facendo anche i nomi di Scamacca e Raspadori, entrambi in forza al Sassuolo così come Berardi. Da capire la situazione relativa a Morata. Lo spagnolo dovrebbe essere riscattato, mentre l'indiziato a partire potrebbe essere Bernardeschi, sul quale c'è l'interesse da parte della Lazio.