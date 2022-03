Entra nel vivo il Calciomercato della Juventus che in estate avrà un obiettivo principale: trovare il sostituto di Paulo Dybala. L'argentino lascerà la Vecchia Signora a parametro zero e libererà di circa 7 milioni di euro alla voce stipendi, lasciando però un vuoto nella rosa degli attaccanti di Allegri.

Il tecnico per la prossima stagione sembra intenzionato a proporre un 4-3-3 con Vlahovic centravanti e Chiesa su uno degli esterni, manca a questo punto un giocatore di livello che possa occupare l'altra corsia d'attacco. Piacciono Zaniolo, che però la Roma valuterebbe 70 milioni, e Giacomo Raspadori, con il Sassuolo che è da sempre società "amica" dei bianconeri.

Non sono però gli unici nomi sul taccuino, si parla infatti anche di Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus, idea per la Juventus: il jolly pare pronto all'addio al Manchester City

Sarebbe tornato di moda Gabriel Jesus, attaccante di 24 anni che ha velocità e tecnica da vendere e in più ha la possibilità nel tridente di giocare sia da ala che da centravanti, al bisogno. Un jolly che il Manchester City potrebbe lasciare andare in estate per un paio di importanti motivi. Guardiola vorrebbe cercare di portarsi a casa uno tra Kane e Haaland e questo farebbe scivolare il poliedrico carioca ancora più in basso nelle gerarchie, che già non lo vedono tra i titolari.

Inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2023, al momento non si parla di rinnovo e se davvero al City dovesse arrivare un altro attaccante la trattativa diventerebbe ancora più difficile.

Juventus, per Gabriel Jesus è un ritorno di fiamma

Non è la prima volta che Gabriel Jesus viene accostato alla Juventus. Il brasiliano già l'anno scorso era entrato in orbita bianconera con alcuni colloqui avuti con l'agente del ragazzo, il quale tra l'altro avrebbe apprezzato la possibilità di vedere il suo assistito a Torino.

All'epoca non se ne fece nulla perché il City chiedeva circa 50 milioni, troppi, oggi però lo scenario è cambiato.

Il contratto più breve infatti potrebbe abbassare il prezzo, portandolo vicino a quei 30 milioni che sembrano essere giusti per la Juve, difficile che Cherubini possa offrire di più al momento. L'attaccante, 29 presenze e 6 gol in stagione, inoltre potrebbe rientrare anche nei parametri economici della Vecchia Signora alla voce stipendi.

Attualmente guadagna circa 5 milioni di euro, due in meno di Dybala e di Vlahovic per esempio, e quindi rientrerebbe ampiamente sotto quei 7 milioni che sembrano essere il tetto salariale imposto dalla dirigenza per non appesantire troppo il bilancio. La corsa al dopo Dybala è quindi partita, tra Zaniolo e Raspadori si starebbe inserendo Gabriel Jesus che piace ad Allegri e potrebbe essere un colpo sostenibile per le casse della Juventus.