UFC 273 è il prossimo evento in programma creato e pubblicizzato proprio dall'omonima promotion americana che vedrà coinvolti il campione dei pesi Gallo, Alijamain Sterling, quello dei pesi piuma, Alexander Volkanovski e l'uomo con più hype del momento, colui che sembra in grado di poter demolire chiunque, Khamzat Chimaev.

Volkanovski vs 'The Korean Zombie'

Gli eventi dedicati alle arti marziali miste targate UFC regalano sempre grandi emozioni e match spettacolari, e questo è proprio quello che ci si aspetta dagli incontri di questa card.

Sabato 9 aprile verranno infatti messe in palio due cinture, quella dei pesi piuma, che vedrà The Korean Zombie sfidare il campione Alexander Volkanovski, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni di Brian DC Ortega, in uno dei match più spettacolari dell'anno.

Il campione, nonostante le molte critiche ricevute, è riuscito a demolire l'intera divisione e qualora dovesse riuscire a battere anche l'atleta coreano potrebbe addirittura pensare a un salto di categoria, provando a conquistare la seconda cintura, quella delle 155 libbre, diventando così il secondo atleta nella storia ad aver posseduto 2 titoli del mondo contemporaneamente. L'ipotetico stesso percorso sportivo di Conor Mcgregor, il quale dopo aver conquistato il titolo dei pesi piuma, nello storico match conclusosi in 14 secondi contro Aldo, salì proprio di categoria e conquistò anche il titolo dei pesi leggeri, battendo Alvarez con una delle prestazioni più dominanti di sempre.

Yan vs Sterling: il rematch

L'altro titolo del mondo messo in palio è quello dei pesi gallo, che vedrà come protagonisti Petr Yan e Aljamain Sterling. I due si erano già sfidati circa un anno fa e a spuntarla era stato proprio quest'ultimo, grazie alla squalifica del suo diretto avversario a causa di una ginocchiata illegale.

Al di là della squalifica, quell'incontro fu condotto egregiamente dall'atleta russo che dominò Sterling dal primo all'ultimo minuto. A rendere particolarmente interessante questo incontro è anche il cattivo sangue che scorre fra i due atleti, Sterling infatti si è tirato fuori dallo stesso match, che era stato precedentemente pianificato per sabato 30 ottobre 2021.

In quell'occasione, il fighter giamaicano si dichiarò infortunato e fu sostituito da Sandhagen, in un match brillante che non deluse le aspettative. Inoltre, ad accendere ancora di più gli animi è stato quello che è accaduto all'atleta russo durante l'ultima settimana: abbandonato il suo team, si è trovato momentaneamente senza nessuno al proprio angolo. Numerosi sono i fighter ed ex fighter che si sono fatti avanti per guidarlo durante il match, Khabib Nurmagomedov e Henry Cejudo su tutti. Qualora all'angolo di Petr Yan dovesse sedersi uno di questi due, Sterling si troverebbe difatti a fare i conti anche con la loro capacità di analisi.

Khamzat Chimaev vs Gilbert Burns

"The hype is real?" Questa è la frase in cui ci imbattiamo quando parliamo di Khamzat Chimaev, atleta svedese ma russo di nascita, che compete nella categoria dei pesi welter.

L'atleta di origini cecene ha infatti totalizzato 10 vittorie e 0 sconfitte da quando ha esordito da professionista nella MMA. Ciò che spaventa maggiormente analizzando questo atleta sono i dati raccolti nei suoi 4 match in UFC, 254 colpi messi a segno e solo 2 assorbiti, riuscendo a finalizzare ognuno dei suoi avversari. Sono infatti due le vittorie ottenute per KO e due quelle per sottomissioni; l'ultima delle quali arrivata il 31 ottobre 2021, a UFC 267, contro Li Jingliang grazie a una rear-naked choke. Se da un lato gli viene contestato il fatto di aver battuto solo avversari di basso livello, dall'altro è anche vero che le sue vittorie sono state talmente dominanti da lasciare pochi dubbi sul suo reale valore.

Tuttavia, il banco di prova che sarà chiamato a sostenere è sicuramente dei più difficili. L'avversario che si troverà di fronte è Gilbert Burns, cintura nera di BJJ, attualmente secondo nel ranking dei pesi welter e reduce da una vittoria convincente maturata contro Stephen Thompson.

Il match-up appare particolarmente interessante anche a causa delle similitudini stilistiche dei due atleti, entrambi infatti sono molto pericolosi sia durante le fasi di striking che durante quelle di lotta, essendo molto abili nel ground and pound ed essendo peraltro capaci di trovare spesso la via della sottomissione.

Questo match acquisisce tanta importanza a causa dei possibili scenari derivanti dal suo esito.

Gli equilibri della divisione dei pesi welter potrebbero essere stravolti. L'attuale campione della divisione, Kamaru Usman, mantiene infatti la sua corona dal 2019, ha collezionato ben 5 difese titolate consecutive e ha già battuto anche Gilbert Burns. Qualora Khamzat dovesse riuscire a ottenere una vittoria convincente potrebbe ottenere la title shot, puntando così a diventare campione entro la fine del 2022.