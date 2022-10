Quasi certamente il trionfo alla Parigi Roubaix 2021 resterà la perla finale della carriera di Sonny Colbrelli. Dopo aver vissuto una stagione da sogno, segnata anche dalle vittorie al Campionato Italiano e a quello Europeo, il corridore bresciano ha rischiato la vita nello scorso marzo a causa di un arresto cardiaco al termine di una tappa della Volta Catalunya. Dopo una lunga serie di esami, a Colbrelli è stato impiantato un defibrillatore. Il campione del Team Bahrain Victorious ha sognato di tornare a correre, ma dopo aver valutato ogni possibilità percorribile, e soprattutto i rischi connessi, avrebbe deciso di rinunciare e chiudere definitivamente la carriera.

Sonny Colbrelli, la paura al Catalunya

L'ultimo giorno da corridore professionista di Sonny Colbrelli è stato lo scorso 21 marzo, nella prima tappa della Volta Catalunya. Il bresciano aveva vissuto un inizio di stagione con un po' di alti e bassi, con il bel secondo posto alla Omloop Het Nieuwsblad, ma anche uno stop per un problema di salute alla Parigi-Nizza e la rinuncia alla Milano Sanremo. Colbrelli era poi rientrato in gruppo proprio in quel 21 marzo, nella prima tappa della Volta Catalunya. Il corridore del Team Bahrain aveva concluso al secondo posto, battuto allo sprint da Michael Matthews, ma subito dopo il traguardo si accasciò a terra per un arresto cardiaco.

Per fortuna, i soccorsi immediati scongiurarono un epilogo tragico.

Colbrelli fu poi sottoposto a visite e test accurati, fino alla decisione di impiantargli un defibrillatore sottocutaneo, dispositivo con cui in Italia è vietato praticare sport a livello professionistico.

L'esordio con la Colnago e il trionfo di Roubaix

Nei mesi scorsi Sonny Colbrelli ha valutato delle opzioni per poter tornare in gruppo, anche prendendo una licenza della Federciclismo Svizzera, paese in cui risiede da anni.

L'Uci avrebbe però respinto la richiesta del corridore, come annunciato dalla Gazzetta dello Sport. Il giornale ha rivelato che il Team Bahrain Victorious e l'ex Campione d'Europa hanno fissato una conferenza stampa per il prossimo 15 novembre. In questa occasione, Colbrelli dovrebbe dare l'annuncio del suo addio al Ciclismo.

Dopo una brillante carriera tra i dilettanti, Sonny Colbrelli è passato professionista nel 2011 con la Colnago. È rimasto nel team di Bruno Reverberi fino al 2016, imponendosi come uno dei migliori interpreti del calendario di classiche italiane. In questo primo periodo della carriera ha vinto molte delle più importanti corse del calendario italiano, come la Tre Valli Varesine, la Coppa Sabatini, la Coppa Agostoni e il Giro dell'Appennino.

Dal 2017 è passato al Team Bahrain, dando un respiro più internazionale alla sua attività e al palmarès. Con la squadra mediorientale ha vinto tappe alla Parigi - Nizza, al Giro di Svizzera, al Delfinato e al Romandia. L'ultima stagione completa, il 2021, è stata di gran lunga la migliore. Colbrelli è arrivato a competere con i più forti campioni delle classiche, culminando con la vittoria della Parigi - Roubaix una stagione segnata anche dal titolo italiano e da quello europeo.