Dopo l'esaltante finale di stagione, segnato dalle perle del record dell'ora e del primato mondiale dell'inseguimento individuale, Filippo Ganna ha visto crescere ancora le attenzioni e le pressioni sul futuro della sua carriera. Il due volte Campione del Mondo a cronometro ha ormai completato la bacheca dei trofei nel ciclismo su pista, e in molti si aspettano da lui una svolta definitiva verso la strada e le grandi classiche. Nelle scorse settimane, in un intervento sui suoi spazi social, Mario Cipollini aveva già consigliato a Ganna di dedicarsi esclusivamente alla strada, ritenendolo in grado di vincere quasi tutte le classiche, ed ora lo stesso parere è stato espresso anche da uno dei più grandi interpreti delle corse di un giorno, Fabian Cancellara.

Cancellara: 'Ganna ha tanto lavoro da fare'

Con sette vittorie in bacheca, Fabian Cancellara è uno dei più titolati campioni di sempre delle classiche monumento. Molti osservatori, addetti ai lavori e appassionati del Ciclismo hanno rivisto in Filippo Ganna le caratteristiche tecniche e il potenziale dell'ex campione elvetico. Cancellara e Ganna hanno in comune le innate doti di passista e il fisico imponente, ma in realtà lo svizzero non si è mai dedicato seriamente alla pista, concentrando fin da subito la sua attività sulla strada, tra cronometro e classiche, con risultati straordinari. L'azzurro ha invece dato la precedenza alla pista, mentre nel ciclismo su strada si è rivelato finora un eccelso interprete delle crono, ma senza andare molto oltre questa specialità.

In molti ritengono Filippo Ganna in grado di ripercorrere le orme di Cancellara e diventare un campione da classiche. Il 41enne svizzero ha commentato l'accostamento al giovane azzurro in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Cancellara ha dato un giudizio perentorio sul futuro di Ganna nelle classiche, invitandolo a cambiare completamente i suoi programmi per raggiungere il top in questo settore.

"Per arrivare dove sono io, per le classiche, c'è ancora tanto lavoro. E Pippo deve smetterla di fare pista" ha dichiarato Cancellara.

Ciclismo, il nuovo Team Tudor

L'ex campione svizzero ha parlato anche del suo nuovo progetto, la squadra che ha rilevato lo scorso anno e che nel 2023 esordirà nella categoria Professional. La squadra si chiama Tudor Pro Cycling Team, è sponsorizzata da un marchio di orologi svizzero e utilizza le biciclette BMC.

"La squadra è mia, sono responsabile di 70 persone" ha dichiarato Fabian Cancellara, che ha in mente un progetto a lungo termine da far crescere anno dopo anno. Il team avrà una prima squadra con venti corridori che militerà nella categoria Professional, e un vivaio con tredici giovani.

"Io penso ad una squadra dove conti anche l'aspetto umano, non solo le tabelle, e Tudor cercava proprio questo" ha dichiarato Cancellara.