Mentre la stagione del ciclismo è ormai ai nastri di partenza, con il via del Tour Down Under fissato per martedì 21 gennaio, le squadre continuano a lavorare con tutti i corridori che non sono impegnati nella lunga trasferta australiana. Molti team hanno fatto base in Spagna e stanno seguendo i rispettivi programmi per farsi trovare pronti alle prime corse europee, già a fine gennaio. Ogni squadra ha metodi di lavoro e di allenamento propri, con particolarità che cambiano da un preparatore all'altro. Parlando a Het Nieuwsblad, il preparatore della Alpecin Deceuninck maschile e della Fenix Deceuninck femminile, l'olandese Kristof De Kegel, ha spiegato di sconsigliare ai propri corridori di allenarsi in gruppo, se non saltuariamente, perchè poco produttivo ai fini del miglioramento delle prestazioni.

'Il ciclismo in gruppo è come quello con le bici elettriche'

Kristof De Kegel ha allenato in passato Mathieu Van der Poel, e oggi segue tra le altre anche Puck Pieterse, la stellina olandese del Ciclismo su strada e fuoristrada. Il preparatore ha spiegato che pedalare in gruppo è un tipo di esercizio adatto a chi vuole divertirsi in bicicletta, ma non ai campioni del ciclismo professionistico.

"Pedalare molto in gruppo è piacevole, ma spesso non è un allenamento produttivo. Si può paragonare al ciclismo fatto con le biciclette elettriche. Si percorrono molti chilometri, ma la qualità dell'allenamento è bassa. Si pedala bene stando a ruota, si sente poca resistenza al vento e si finisce l'allenamento con una media di 130-140 watt", ha spiegato De Kegel.

Secondo il preparatore della Alpecin, chi mira a migliorare le proprie prestazioni deve necessariamente abituarsi all'allenamento solitario. "Pedalando sempre in gruppo avrai una sensazione falsamente positiva riguardo alla tua forma fisica. A meno che il gruppo non pedali al di sopra del tuo livello, ma farlo sistematicamente non è una buona cosa.

È quindi meglio allenarsi regolarmente da soli, se si vuole completare il proprio programma di allenamento", ha dichiarato Kristof De Kegel.

La Alpecin nel 2025

La Alpecin Deceuninck in cui lavora Kristof De Kegel si presenterà al via della nuova stagione del ciclismo professionistico con 29 corridori. I capitani sono Mathieu Van der Poel e Jasper Philipsen.

Tra gli altri corridori di maggior interesse spiccano Kaden Groves e il giovane emergente Tibor Del Grosso, ennesimo talento sfornato dai fratelli Roodhooft in questo progetto che intreccia ciclismo su strada e fuoristrada.

La Fenix Deceuninck femminile conta su 17 atlete, anche qui con tante interpreti della multidisciplina. Oltre a Puck Pieterse, spiccano i nomi di Ceylin Del Carmen Alvarado e di Sara Casasola.