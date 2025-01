A margine della presentazione del percorso del Giro d'Italia 2025, che si è svolta lunedì 13 gennaio a Roma, l'ex campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini ha lanciato una forte critica agli avversari di Tadej Pogačar. Intervenendo ai microfoni di Bicisport, si è detto entusiasta dal modo di interpretare il Ciclismo del fuoriclasse sloveno, pronto a misurarsi in tutti i tipi di corse, dai grandi giri alle classiche, divertendosi e regalando sempre spettacolo. L'ex campione ha invitato gli altri corridori di alto livello, a partire da Jonas Vingegaard, a non snobbare l'80% del calendario del ciclismo per concentrarsi unicamente sul Tour de France.

'Amo l'interpretazione di Pogačar'

Paolo Bettini è stato molto diretto nella sua critica agli avversari di Tadej Pogačar, rei di correre unicamente in poche corse della stagione e di snobbare appuntamenti storici."A me non sono mai piaciuti i corridori che scartano l'80% del calendario per concentrarsi su qualcosa. Il ciclismo non è Tour de France", ha dichiarato l'olimpionico di Atene 2004, che ha mostrato grande apprezzamento per la mentalità di Pogačar.

"Da appassionato amo l'interpretazione di Pogačar. Lui si diverte, a febbraio asfalta tutti in una corsa qualsiasi in Spagna, va al Fiandre e vince, va al Tour e asfalta ancora tutti", ha commentato Paolo Bettini, invitando Vingegaard e altri corridori a uscire allo scoperto in tutta la stagione del ciclismo.

"Fate ciclismo, non fate Tour de France", ha criticato Bettini.

Ciclismo, il 2025 di Pogačar e Vingegaard

La netta differenza di mentalità e caratteristiche tecniche tra Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard è ben evidente anche nelle scelte di calendario in vista della stagione di ciclismo 2025. Pogačar sarà protagonista di una primavera intensa, che comprenderà la Strade Bianche, la Milano Sanremo, le classiche fiamminghe e quelle delle Ardenne.

In questa fase della stagione, Vingegaard correrà tre gare a tappe, la Volta Algarve, la Parigi Nizza e la Volta Catalunya, ma nessuna delle grandi classiche. Da quando il danese ha vinto il suo primo Tour de France, nel 2022, solo una volta ha partecipato a una classica monumento, il Lombardia di quella stessa stagione, finendo con un anonimo 16° posto.

Dopo questa prima parte di stagione completamente diversa, i due grandi rivali si troveranno di fronte al Tour de France, in cui hanno monopolizzato il primo e il secondo posto nelle ultime quattro edizioni, e probabilmente anche alla Vuelta España. Pogačar correrà anche i Mondiali e il Lombardia a fine stagione, appuntamenti in cui la presenza di Vingegaard è molto incerta.