Due mesi dopo la conclusione di una stagione memorabile e già consegnata alla storia del Ciclismo, il campione del mondo Remco Evenepoel ha ripreso la preparazione in vista del 2023. Il giovane belga si trova in Spagna, dove ha recentemente stabilito la sua residenza, e dove ora tutta la Soudal.QuickStep si è radunata per il primo ritiro pre stagionale. Tra un allenamento e l’altro, Evenepoel ha concesso un po’ d’attenzione anche ai suoi tifosi, organizzando una sessione di domande e risposte su Instagram. Mentre pedalava sui rulli, il campione del mondo ha risposto a tante curiosità, spaziando tra gli allenamenti, l’alimentazione e il ritorno al Giro d’Italia.

Remco Evenepoel: 'Al Giro ci sono delle belle crono'

Remco Evenepoel ha confermato la sua partecipazione al Giro d’Italia, dove sarà l’uomo più atteso e uno dei grandi favoriti per la vittoria finale. Il belga della QuickStep ha fatto un giro di sopralluoghi sui percorsi di alcune tappe decisive e ha spiegato di essere rimasto colpito positivamente da queste ricognizioni. “Non vedo l’ora che arrivi la cronometro d’apertura e poi la nona tappa (la crono di Cesena, ndr). Quest’ultima l’ho esplorata la scorsa settimana. Ci sono delle belle crono che mi si addicono molto bene. Nell’ultima settimana ci sono delle tappe di montagna molto dure, ma bellissime, sulle Dolomiti. Non vedo l’ora di esserci, sarà una corsa speciale”, ha commentato Evenepoel.

Il belga della Soudal-QuickStep ha raccontato poi molte curiosità, cominciando dalla passione per la corsa a piedi. “Ho camminato molto quest’inverno. Mi piace fare altre cose oltre al ciclismo. Quando giocavo a calcio correvo molto a piedi e mi piace farlo ancora”, ha raccontato Evenepoel, aggiungendo di aver invece lasciato perdere i rulli.

“Prima ci andavo spesso, dall’anno scorso ho cambiato. Da allora mi alleno all’aperto anche quando fa freddo o piove”, ha spiegato il campione del mondo.

'Il ciclocross non è un obiettivo'

A Remco Evenepoel è stato chiesto se prima o poi sarà mai impegnato nel ciclocross, come gli altri fenomeni del ciclismo Van Aert e Van der Poel.

“Ci ho pensato, ma non è un grande obiettivo e non penso ci siano possibilità di sviluppo come corridore. Il sogno su cui ora sono concentrato è la vittoria nei tre grandi giri”, ha dichiarato il vincitore della Vuelta España.

Evenepoel ha poi risposto a diverse domande sul suo regime alimentare. “La sera prima di una gara mangio pollo, pesce, pasta o riso. Cerco di variarlo, perché non voglio mangiare sempre la stessa cosa. Se non ho gare un hamburger con patatine fritte e poi un gelato”, ha dichiarato il belga, che ha poi spiegato il suo programma per le prossime feste: “Per Natale e Capodanno farò un allenamento molto lungo al mattino in modo da potermi godere una cena abbondante alla sera”.