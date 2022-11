Il Giro d'Italia 2023 avrà al via una delle stelle più luminose del Ciclismo internazionale. Il Campione del Mondo Remco Evenepoel ha infatti confermato la sua presenza alla corsa rosa in un video girato ad Amalfi, mentre effettuava una ricognizione del percorso di una delle tappe della prossima edizione. La partecipazione del giovane fenomeno belga al Giro non è una sorpresa, ma una notizia che circolava nel mondo del ciclismo da diverse settimane e che era solo in attesa della conferma definitiva. Evenepoel sarà al via della corsa rosa per la seconda volta, dopo il debutto del 2021, quando fu protagonista di una buona prima settimana per poi calare alla distanza e concludere anzitempo con un ritiro.

Evenepoel, seconda presenza al Giro d'italia

Quello che arriverà stavolta al via del Giro d'italia sarà però un Remco Evenepoel ben diverso da quello ancora alla ricerca di sè stesso di due stagioni fa. In quella edizione della corsa rosa, poi vinta da Egan Bernal, il belga della Quickstep faceva il ritorno alle gare dopo il grave incidente del Giro di Lombardia 2020 e un lungo percorso di riabilitazione. Stavolta Evenepoel calerà in Italia con certezze ben più solide, dopo una stagione che ne ha decretato l'ascesa tra i fenomeni del ciclismo mondiale.

Il belga, vittorioso lo scorso anno a Liegi, Vuelta e Mondiali, si presenterà al via con chiare ambizioni di vittoria, rinvigorite anche da un percorso che appare molto favorevole alle sue doti di passista - scalatore. I settanta chilometri a cronometro inseriti nel tracciato del Giro d'Italia 2023, rappresentano infatti un'occasione importante per costruire un vantaggio sugli avversari diretti al successo finale.

Evenepoel punterà quindi al Giro come unica corsa a tappe nel 2023, e rimanderà alla stagione successiva il debutto al Tour de France. Questo gli permetterà di fare ulteriore esperienza, di cercare di aggiungere un altro successo di prestigio in bacheca, e di prendere un po' di tempo prima della sfida diretta a Pogacar e Vingegaard, che in questo momento potrebbero essergli ancora un po' superiori nell'arco delle tre settimane.

'Remco ha messo gli occhi sulla maglia rosa'

Remco Evenepoel ha confermato le indiscrezioni sulla sua presenza al Giro 2023 in un video girato ad Amalfi. In compagnia del Ds Davide Bramati, il Campione del Mondo sta effettuando delle ricognizioni sul percorso della corsa rosa. "Ciao a tutti. Sono in Italia per fare un annuncio speciale. Correrò il Giro d'Italia 2023, non vedo l'ora. Sarà un'edizione speciale, perché indosserò la mia maglia iridata" ha dichiarato il 22enne belga nel video.

La Soudal Quickstep ha poi rilanciato la notizia diffondendo una breve nota. "Remco Evenepoel correrà il Giro d'Italia 2023, tornando nella corsa in cui ha fatto il suo debutto nei grandi giri. Dopo un 2022 senza precedenti, che lo ha visto conquistare quindici vittorie, tra cui Liegi, San Sebastian, due tappe e la classifica finale della Vuelta Espana e il Mondiale, Remco ha messo gli occhi sulla corsa rosa nel 2023" si legge nel comunicato del team diretto da Patrick Lefevere.