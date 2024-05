Mentre tutte le luci del ciclismo sono concentrate sul Giro d'Italia, in Danimarca Jonas Vingegaard ha ripreso a pedalare con l'obiettivo di provare un difficile recupero in vista del Tour de France. Il campione della Visma è caduto il 4 aprile alla Volta Paesi Baschi, un drammatico incidente che gli è costato numerose fratture alle costole, alla clavicola e uno pneumotorace. Dopo dodici giorni di ospedale a Vitoria e un periodo di riposo in Danimarca, Vingegaard è tornato in bici una settimana fa. Parlando al giornale danese BT, il suo preparatore Tim Heemskerk, ha raccontato come si sta allenando il due volte vincitore del Tour, e di come il sogno della terza maglia gialla consecutiva non sia ancora archiviato.

'Risponde all'allenamento molto velocemente'

Il 7 maggio scorso, Jonas Vingegaard ha pubblicato un video con la sua prima pedalata dopo il grave incidente della Volta Paesi Baschi. Il campione danese ha raccontato di essere determinato nel fare tutto il possibile per tentare il recupero in vista del Tour de France, ma che la sua presenza al via è tutt'altro che certa.

Tim Heemskerk, il suo preparatore, ha raccontato che Vingegaard sta già facendo progressi, ma che una decisione sulla partecipazione al Tour sarà presa tra qualche giorno.

"In questo momento sta facendo un allenamento di resistenza leggero. Dobbiamo renderci conto che ha perso un po' di forma dopo essere stato in ospedale, non ha fatto quasi nulla per tre settimane.

Naturalmente questo ha un impatto sulla sua forma, ma sappiamo anche che lui risponde molto rapidamente all'allenamento. Ma non so se sarà pronto per il Tour", ha dichiarato Heemskerk.

Vingegaard resterà ad allenarsi in Danimarca anche nei prossimi giorni, senza quindi la possibilità di fare delle vere e proprie salite. "In questo momento pedala tranquillamente a 34-35 all'ora.

Se va bene, domani potrà andare un po' meglio e dopodomani ancora meglio. Sono sempre in contatto con lui. In Danimarca ha un fisioterapista e un nutrizionista che lavorano con lui. Stiamo facendo tutto il possibile, ma senza spingere troppo", ha raccontato Heemskerk.

Nonostante i dubbi e i tempi molto stretti per recuperare da un incidente così serio, il preparatore di Vingegaard ha mostrato un certo ottimismo.

"Lavoriamo insieme da sei anni, è motivato e forte mentalmente e sappiamo che risponde velocemente agli allenamenti. È più veloce di chiunque altro, nessuno migliora così alla svelta come lui", ha commentato Heemskerk, aggiungendo che "se tra una settimana le cose andranno bene allora potremmo anche annunciare la sua presenza al Tour".

Vingegaard, già sette vittorie stagionali

Jonas Vingegaard aveva iniziato alla grande la stagione 2024, segnando sette vittorie in appena quindici giorni di corsa. Il campione danese ha esordito vincendo tutte e tre le tappe in linea e la classifica finale della O'Gran Camino, ed ha poi proseguito con una doppietta di tappe e la generale nella Tirreno Adriatico.

La prima parte di stagione si è conclusa traumaticamente il 4 aprile con il grave incidente alla Volta Paesi Baschi, in cui sono rimasti implicati anche Evenepoel e Roglic.

Al Tour de France, che scatta il 29 giugno da Firenze, Vingegaard andrebbe a caccia del terzo successo consecutivo, risultato raggiunto per l'ultima volta da Chris Froome.