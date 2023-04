La ciclista canadese Alexandra Ianculescu, atleta professionista, ha deciso di iscriversi alla piattaforma di content creator OnlyFans, per finanziare le sue attività nel ciclismo e per coprire totalmente le spese della sua vita privata. In passato l'atleta aveva già partecipato alle Olimpiadi di pattinaggio in inverno e vorrebbe partecipare anche a quelle estive.

La dichiarazione della ciclista Ianculescu

La ciclista canadese ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla vicenda che la vede pubblicizzare sui suoi profili social network il nuovo account OnlyFans, dove è possibile, dietro pagamento di una somma mensile o annuale, accedere alle foto o video privati dell'atleta.

Nel parlare della sua scelta, Alexandra Ianculescu ha dichiarato che "Ho scelto di creare un nuovo account con la piattaforma OnlyFans perchè mentre stavo parlando con alcuni utenti che mi seguono sui miei vari social, uno mi ha detto di provare a pubblicare le mie foto su quel sito e farmi pagare per quello che facevo già normalmente".

L'atleta ha continuato affermando: "Io non ci credevo, ho risposto se davvero pagassero per questo e alla fine ho voluto provare, tanto comunque pubblico già alcune foto in bikini sui miei social network".

"Ho deciso di provare a pubblicare alcuni contenuti ed ora la piattaforma OnlyFans con l'incasso che riesco a fare mi permette di arrivare a fine mese pagando l'affitto, spesa e bollette, oltre a tutte le spese relative alla mia passione, ossia il Ciclismo", ha proseguito.

La scelta dell'atleta

Alexandra Ianculescu ha deciso di provare la piattaforma OnlyFans con il sogno di poter rappresentare il prossimo anno il Canada alle Olimpiadi che si terranno in Francia: grazie al sito web sta raccogliendo i fondi necessari per gli allenamenti in vista dell'eventuale partecipazione alle Olimpiadi 2024.

L'atleta aveva già partecipato alle Olimpiadi invernali di pattinaggio ed oggi vorrebbe essere la prima atleta a partecipare anche a quelle estive; per questo motivo è passata dal pattinaggio al ciclismo nell'ultimo anno e mezzo di allenamenti.

L'atleta ha voluto raccontare come ha iniziato con la pubblicazione dei contenuti: "Ho fatto un test iniziale, ma poi ho visto che mi piace il mio corpo e voglio pubblicare le foto ed i video senza problemi, e ho pensato di provare il primo mese e poi fare una valutazione su come stesse andando: i risultati sono stati straordinari!

Sono riuscita ad imparare ad amare il mio corpo in un modo differente".

"Quello che voglio fare è allenarmi, viaggiare dove non potrei mai andare così giovane e poi comprare strumenti per il ciclismo; vorrei risparmiare per poter realizzare i miei sogni senza dover rinunciare alla mia vita di atleta per fare magari tre lavori per mantenere la mia passione come si faceva un tempo per inseguire le proprie passioni", ha aggiunto.

Alexandra Ianculescu è voluta intervenire anche riguardo ciò che altri potrebbero pensare della sua scelta: "Non mi interessa cosa pensano gli altri, dopo un po' non si fa più peso a questo: le loro opinioni non pagano le mie bollette".