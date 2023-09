Mentre il mondo del Ciclismo si prepara alle ultime corse di una lunga ed esaltante stagione, dall'Olanda è rimbalzata una notizia che potrebbe cambiare completamente lo scenario in vista del 2024. Due delle squadre più forti del World, la Jumbo Visma e la Soudal Quickstep, sarebbero vicine ad annunciare la fusione che porterebbe alla nascita di una nuova formazione di straordinaria qualità con Richard Plugge nel ruolo di Team manager. Le trattative sarebbero iniziare a metà luglio ed ora l'accordo sarebbe quasi definito. A determinare questa svolta clamorosa è l'uscita di scena del main sponsor del team olandese, la catena di supermercati Jumbo, che ha annunciato nei mesi scorsi la fine della partnership nel 2024.

Jumbo ha però chiarito di essere disposta ad uscire anche subito in caso di ingresso di altri sponsor, e per questo Plugge, attuale team manager della squadra olandese, ha cercato nuovi finanziatori per mantenere la squadra ad altissimi livelli, esplorando anche delle soluzioni alternative.

Ciclismo, verso la creazione della Visma Soudal

Nonostante la Jumbo Visma sia reduce da una stagione con risultati stellari, in cui ha riscritto la storia del ciclismo con il triplo successo nei grandi giri, la ricerca di nuovi sponsor in grado di impegnarsi in maniera importante e duratura si è rivelata difficoltosa. Questa situazione, davvero preoccupante per il mondo del ciclismo professionistico, avrebbe portato alla trattativa con la Soudal Quickstep.

Patrick Lefevere, che ha 68 anni, ha esternato da tempo il suo gradimento per un impegno più marginale nel team. La possibile fusione porterebbe quindi ad una situazione interessante sia per il management dell'attuale Jumbo Visma che per quello della Soudal Quickstep.

La nuova super squadra che nascerebbe nel 2024 dovrebbe assumere il nome di Visma - Soudal o Soudal - Visma.

Restano però da chiarire alcuni pezzi critici di questo puzzle che si sta componendo, a partire dalla rosa dei corridori che non potrà comprendere tutti quelli attualmente sotto contratto alla Jumbo Visma e alla Soudal Quickstep.

Una ventina di corridori da sistemare, Evenepoel verso la Ineos?

Per regolamento, infatti, le squadre World Tour non possono avere più di trenta corridori.

I due team hanno già sotto contratto complessivamente una cinquantina di uomini per il 2024, con un esubero davvero importante, a cui aggiungere anche il personale, tra tecnici, meccanici e le tante altre figure che operano nel dietro le quinte di una grande squadra.

Il mercato del ciclismo appariva ormai quasi in dirittura d'arrivo, con gran parte delle squadre World Tour al completo, ma questa clamorosa novità riaprirebbe completamente i giochi. Difficilmente questa nuova squadra potrà accogliere tutti i big delle attuali Jumbo Visma e Soudal Quickstep, tra Vingegaard e Roglic, a Van Aert, Evenepoel, Alaphilippe.

I due big che hanno più probabilità di non far parte di questo nuovo progetto sembrano essere Roglic e Evenepoel.

Sullo sloveno c'è il forte interesse della Lidl Trek, ma anche di Movistar, Jayco e Bahrain. Evenepoel è invece da tempo nel mirino della Ineos, che potrebbe avere l'opportunità di mettere a segno questo grande colpo.

La nuova squadra sarebbe ristrutturata con la dirigenza dell'attuale Jumbo nei ruoli chiave. Richard Plugge avrebbe il ruolo di Team manager e Merijn Zeeman sarebbe il responsabile tecnico, mentre Patrick Lefevere avrebbe un ruolo più marginale.