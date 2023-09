Fabio Fognini festeggia la vittoria in semifinale al torneo Challanger di Genova lanciando un chiaro messaggio polemico al capitano non giocatore Filippo Volandri [VIDEO], mimando una 'telefonata' e riattaccando subito. Una querelle, quella tra Fognini e Volandri, che non accenna a placarsi, anzi.

Coppa Davis, Fognini polemizza ancora con Volandri

L’esclusione di Fabio Fognini, in modo particolare, ha scatenato le polemiche. Il tennista ligure ha duramente polemizzato con il capitano non giocatore Filippo Volandri, il quale ha poi risposto per le rime al giocatore sanremese.

Nel botta e risposta si è inserito anche l'ex capitano di Davis (e vincitore nel 1976), Corrado Barazzutti, che non ha esitato ad attaccare Volandri [VIDEO].

Fabio Fognini, al termine della semifinale del torneo Challanger di Genova contro il brasiliano Monteiro, si è lasciato andare ad un'esultanza polemica che aveva tutta l'aria di essere un messaggio lanciato a Filippo Volandri. Fognini, per la cronaca, è uscito sconfitto nella finale del torneo per 6-2, 7-6 dall'altro giocatore brasiliano Thiago Seyboth Wild.

Vigilia di Davis turbolenta

Una vigilia di Coppa Davis più agitata di questa non si poteva avere. Tra infortuni, rinunce, esclusioni nelle convocazioni e veleni sui social, l'Italia si appresta ad affrontare i suoi avversari (Canada, Cile e Svezia) in un ambiente in pieno tumulto.

Se è vero che anche le nostre antagoniste dovranno far fronte ad assenze importanti (specialmente il Canada), è anche vero che la Coppa Davis è una competizione strana: la storia ce lo insegna. Giocatori che, sulla carta, appaiono sfavoriti sono capaci di trasformarsi con la maglia della propria nazionale e compiere un'impresa.

Ecco perché un ambiente così agitato potrebbe rappresentare un altro ostacolo da superare.

Volandri: 'Sinner? Critiche eccessive'

"Mai come questa volta dobbiamo essere uniti, tenerci per mano e dimostrare chi siamo", queste le parole che il capitano Filippo Volandri dirà a Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli, Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, i cinque giocatori che scenderanno in campo dal 13 al 17 settembre.

Volandri ha voluto gettare acqua sul fuoco anche sul forfait di Jannik Sinner: alla Gazzetta dello Sport, Volandri ha detto che le critiche sono eccessive e che Sinner si è sempre dimostrato disponibile per indossare la maglia azzurra. Questa volta, però, parlando anche con Simone Vagnozzi, si è deciso di preservare l'atleta. L'auspicio è che mercoledì prossimo, 13 settembre, al momento di scendere in campo contro il Canada nel primo match delle qualificazioni alle Finals di Coppa Davis, i giocatori possano trovare la forza e la determinazione per passare il turno.