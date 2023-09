Luis Rubiales ha rassegnato le dimissioni domenica dalla sua posizione di presidente della Federazione calcistica spagnola a seguito di settimane di aspre critiche per il suo bacio non gradito alla vincitrice della Coppa del Mondo Femminile, Jennifer Hermoso.

Rubiales rassegna ufficialmente le sue dimissioni

"Oggi ho notificato al presidente ad interim alle 21:30, il signor Pedro Rocha, che ho rassegnato le dimissioni da presidente della RFEF", ha dichiarato Rubiales in un post su X (ex Twitter).

"Gli ho anche comunicato la mia rinuncia alla posizione di vicepresidente dell'UEFA in modo che possa essere riempito il mio ruolo di vicepresidente".

"Insistere nell'attesa e nell'aggrapparsi a questa situazione non contribuirà in alcun modo in modo positivo, né alla Federazione né al calcio spagnolo", ha continuato. "Tra le altre cose, perché le istituzioni prenderanno misure per impedire il mio ritorno".

Il bacio non gradito di Rubiales a Hermoso dopo la vittoria della squadra spagnola nella finale della Coppa del Mondo Femminile il 20 agosto ha scatenato condanne in Spagna e in tutto il mondo. Il presidente, 46enne, si era scusato in precedenza e aveva descritto il bacio come "reciproco", una affermazione che Hermoso ha negato, dicendo di non aver dato il suo consenso e di non essere stata rispettata. Lo spagnolo è stato sospeso provvisoriamente dalla FIFA per 90 giorni in attesa di un'indagine disciplinare.

Pedro Rocha ha assunto il ruolo ad interim.

La Federazione calcistica spagnola (RFEF) ha confermato che Rubiales ha presentato le sue dimissioni come capo dell'associazione calcistica spagnola e come vicepresidente dell'UEFA. "La Real Federación Española de Fútbol conferma che Luis M. Rubiales Béjar ha presentato le sue dimissioni stasera", ha dichiarato la RFEF in un comunicato.

"Questo è stato comunicato all'ente federativo attraverso una lettera a Pedro Rocha Junco. Inoltre, si dimette anche dalla carica di vicepresidente dell'UEFA".

Il consiglio della federazione convocherà ora elezioni per trovare un successore. Rubiales ha promesso di ripulire il suo nome da quello che ha definito una "persecuzione eccessiva".

Le autorità spagnole hanno reagito prontamente alle dimissioni di Rubiales

La ministra spagnola dell'Uguaglianza, Irene Montero, ha reagito su X con due parole: "È finita".

Yolanda Díaz, seconda vicepresidentessa del governo spagnolo, ha scritto anche sulla piattaforma: "Il paese femminista sta avanzando sempre più rapidamente. La trasformazione e il miglioramento delle nostre vite sono inevitabili. Siamo con te, Jenni, e con tutte le donne".

Ore dopo l'annuncio di Rubiales, Hermoso è apparsa in Messico mentre la squadra per cui gioca, il CF Pachuca Femenil, onorava la stella nel suo primo match dopo la vittoria nella Coppa del Mondo. È stata accolta dalla folla con una calorosa ovazione prima della partita, con un enorme murale di lei appeso nello stadio.

Poi, Hermoso si è messa la medaglia della Coppa del Mondo al collo e ha salutato la folla. "Penso che ciò che (Rubiales) ha fatto fosse sbagliato e tutta l'attenzione che avrebbero dovuto avere come campionesse è andata direttamente a lui, e penso che sia giusto che sia stato rimosso dalla sua carica", ha detto una tifosa alla partita, Jennifer, a CNN en Español.

Le dimissioni di Rubiales seguono quelle dell'allenatore Jorge Vilda

Lo scandalo che coinvolge Rubiales ha scatenato una crisi nel calcio spagnolo, con il governo che ha spinto per le dimissioni di Rubiales e la RFEF che la scorsa settimana ha rimosso il tecnico vincitore della Coppa del Mondo, Jorge Vilda, dal suo incarico. Vilda era stato ripreso mentre sembrava toccare in modo inappropriato una membro dello staff femminile durante la finale della Coppa del Mondo Femminile.

È stato sostituito da Montse Tomé, la prima donna nella storia della nazionale spagnola a ricoprire tale ruolo.

Gli allenatori della squadra femminile della Spagna hanno rassegnato le dimissioni in massa e più di 80 calciatrici spagnole hanno firmato una dichiarazione di sostegno a Hermoso, dichiarando che non avrebbero più giocato per la nazionale "se i leader attuali continuassero" nei loro ruoli.

Inizialmente, Rubiales ha rifiutato di dimettersi a causa dell'incidente, ripetendo più volte che "non si dimetterà" in un discorso di quasi 30 minuti all'assemblea generale della federazione, durante il quale ha anche parlato di campagne "ingiuste" e di "femminismo falso".

Tuttavia, la sua posizione è diventata sempre più insostenibile, nonostante il sostegno della federazione, mentre i giocatori si dimettevano