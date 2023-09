Jannik Sinner sta preparando l'ultima parte di questa stagione 2023 che culminerà con le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 12 al 19 novembre: il tennista altoatesino, attualmente al quarto posto della classifica Race, è ormai ad un passo dalla matematica qualificazione. Il suo ritorno in campo è molto atteso: Sinner non ha prestato ascolto alle polemiche [VIDEO] scaturite dalla sua rinuncia al torneo di qualificazione alle Finals di Coppa Davis, torneo che, fortunatamente, ha visto l'Italia centrare l'obiettivo di Malaga.

Sinner, diverse incognite nel programma di avvicinamento alle Nitto ATP Finals di Torino

Manca poco per rivedere Jannik Sinner in campo: l'appuntamento è a Pechino, nell'ATP 500 in programma da giovedì 28 settembre. C'è grande curiosità di vedere quali sarà lo stato di forma del tennista altoatesino che, naturalmente, spera di conquistare il più presto possibile la matematica qualificazione alle ATP Finals di Torino, il che gli permetterebbe di programmare meglio le tappe di avvicinamento all'importante appuntamento.

Sinner, poi, non dovrebbe mancare al Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 4 al 15 ottobre. Dopo la tournée asiatica, il tennista azzurro potrà fare il punto della situazione e scegliere il percorso più adatto.

Nella tabella di marcia ci sarebbe l'ATP di Anversa, in programma da 16 al 22 ottobre, a cui farà seguito la settimana seguente l'ATP 500 di Vienna per arrivare sino all'importante appuntamento del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il torneo di Vienna, storicamente, rappresenta un punto fermo della stagione di Sinner visto che l'altoatesino vi ha sempre partecipato dal 2019 (lo scorso anno venne battuto da Daniil Medvedev, ai quarti di finale, in due set).

Si tratterebbe, comunque, di un tour de force decisamente impegnativo (Pechino, Shanghai, Anversa, Vienna e Parigi-Bercy). Il programma di Sinner potrebbe subire, quindi, delle variazioni soprattutto in funzione di come andrà il torneo di Shanghai: in caso di eliminazione anticipata (ovviamente si spera di no), Sinner potrà rientrare prima in Europa e giocare ad Anversa dove due anni fa conquistò il successo finale battendo Schwartzman.

Occorre, però, considerare che il torneo di Vienna, dal punto di vista dei punti messi in palio, ha un valore decisamente più alto rispetto al torneo belga e Sinner potrebbe decidere di giocare solamente il torneo austriaco per poi spostarsi a Parigi. Tutto dipenderà dalla posizione nella Race, in funzione delle Finals di Torino: in considerazione del fatto che siamo quasi alla fine di una stagione che è stata logorante, Sinner farà di tutto per evitare di arrivare in riserva di energie, come è capitato dopo la tournée nordamericana che, comunque, ha portato il primo successo Masters 1000, quello di Toronto.