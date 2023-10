Si interrompe alla Coppa Bernocchi, seconda prova del Trittico Lombardo, l'amara serie di piazzamenti di Wout van Aert. Il campione belga ha vinto la classica finalizzato una perfetta condotta di gara della Jumbo Visma, che ha comandato le operazioni per gran parte della corsa. La squadra giallonera ha innescato di forza la selezione decisiva nell'ultimo passaggio dalla salita del Piccolo Stelvio, dove è riuscita a far sganciare un gruppetto di nove unità. I Jumbo hanno poi lanciato lo sprint di van Aert, che stavolta non ha avuto incertezze ed è andato a vincere facilmente davanti a Albanese e Bagioli.

La Jumbo-Visma avait fait exploser le peloton dans la dernière difficulté à 33km, bien soutenue par ... les Soudal-QuickStep. Wout Van Aert participera ce dimanche aux championnats du monde de gravel, qui auront lieu en Italie. #CoppaBernocchi pic.twitter.com/k2nxjO92L4 — Le Gruppetto (@LeGruppetto) October 2, 2023

Coppa Bernocchi, la Jumbo guida il gruppo

Dopo la Coppa Agostoni, vinta la scorsa settimana da Davide Formolo, il Trittico Lombardo è ripreso oggi con la Coppa Bernocchi, la classica legnanese. Il percorso, poco più di 180 chilometri con il via da Parabiago, ha proposto il circuito con i passaggi dalla salita del Piccolo Stelvio nella parte centrale, per poi indirizzarsi verso il traguardo di Legnano con un'ultima parte pianeggiante.

Nelle fasi iniziali è andata via una fuga con Michael Belleri (Biesse Carrera), Alessio Cialone, (TotalEnergies), Floris de Tier (Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Andrea Piras (Beltrami TSA- Tre Colli), Jeferson Ruiz (GW Shimano Sidermec) e Lawrence Werbasse (AG2R citroen team).

I battistrada hanno guadagnato circa sei minuti sul gruppo, in cui la Jumbo Visma ha cominciato a prendere il controllo delle operazioni per preparare il terreno al suo leader Wout van Aert.

La fuga si è via via selezionata sui passaggi dal Piccolo Stelvio, con il gruppo che ha rimontato velocemente fino ad annullare l'azione prima dell'ultimo giro.

Ciclismo, bel podio di Albanese e Bagioli

La Jumbo ha impresso un ritmo indiavolato nell'ultima scalata al Piccolo Stelvio, con Jan Tratnik in testa al gruppo. Il forcing dello sloveno è bastato per fare selezione e spaccare il plotone in più parti.

Davanti sono rimasti in nove, con tre corridori di Jumbo e Soudal , Tratnik, van Aert e Benoot da una parte, e Alaphilippe, Bagioli e Masnada dall'altra, insieme ad Albanese, Scaroni e Hirschi. Dopo un primo momento di incertezza i nove al comando hanno viaggiato in piena collaborazione, imponendo un ritmo che ha impedito agli inseguitori di riavvicinarsi.

Nel finale la Jumbo ha guidato allo sprint Wout van Aert, mentre in casa Soudal il prescelto per la volata è stato Bagioli. Benoot ha fatto l'ultimo sforzo per lanciare van Aert, che ha innescato la sua progressione andando a vincere facilmente davanti a un ottimo Vincenzo Albanese e a Bagioli.

Il campione belga si è così preso una parziale rivincita dopo le tante sconfitte e i piazzamenti inanellati in questa stagione.

Il Trittico Lombardo si chiuderà domani con la Tre Valli Varesine, in cui tornano in azione Pogacar e Roglic per una nuova sfida diretta in vista del Lombardia di sabato prossimo.