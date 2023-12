Con una prova di classe e forza disarmante, Mathieu Van der Poel ha risposto alla vittoria messa a segno una settimana fa da Wout van Aert ad Essen. Al suo esordio stagionale nel ciclocross nella gara di Herentals, Van der Poel ha impresso fin dalle prime pedalate un ritmo indiavolato con cui ha messo sotto pressione gli avversari. Già dopo mezzo giro il Campione del Mondo si è scrollato tutti di dosso ed ha iniziato il suo show solitario. VDP è incappato anche in una caduta a metà corsa, che però non ha riaperto i giochi per la vittoria. Il fuoriclasse olandese è andato a vincere con un largo vantaggio su Tom Pidcock, anche lui all'esordio stagionale.

Mathieu Van der Poel nel ciclocross di Herentals pic.twitter.com/pFIka2IatR — Alessandro Cheti (@girociclismo) December 16, 2023

Il debutto stagionale di VDP

La tappa di Herentals del Trofeo X2O di ciclocross era particolarmente attesa per la presenza di Mathieu Van der Poel, al debutto stagionale. Una settimana dopo l'esordio del grande rivale Wout van Aert, anche il Campione del Mondo ha così fatto irruzione sulla scena del ciclocross e lo ha fatto in maniera più dirompente del belga. Fin dall'avvio, VDP si è portato al comando per accelerare e disperdere gli avversari. Già nel primo passaggio in mezzo al bosco, il Campione del Mondo ha dato spettacolo, rilanciando con forza ad ogni curva e cambio di pendenza, e costringendo così Iserbyt e compagni alla resa.

Mathieu Van der Poel ha iniziato la sua marcia trionfale da solo in testa alla corsa, aumentando velocemente il vantaggio fino ad incappare in una scivolata in una curva a destra. Il Campione del Mondo si è subito rimesso in bici, ma ha poi adottato un approccio un po' più prudente, mentre un minuto più indietro si è accesa la corsa per la seconda piazza.

Dopo una partenza molto tranquilla è risalito in quota Tom Pidcock, che nel penultimo giro ha attaccato allungando un quartetto composto anche da Iserbyt, Mason e Van der Haar.

Scivolata affrontando una curva verso destra: Mathieu van der Poel si rialza e continua con la sua marcia trionfale #herentals #cyclingtime #ciclocross #badkamers pic.twitter.com/C51gRTiVfF — CyclingTime (@Cyclingtimenews) December 16, 2023

Alle spalle di VDP trionfatore, Pidcock è riuscito a difendere il secondo posto, mentre Van der Haar ha battuto Iserbyt in volata per la terza piazza.

Poco dietro il britannico Cameron Mason, ormai sempre più stabilmente nell'elite del ciclocross.

'Nel periodo natalizio ci saranno gare emozionanti'

"Mi sono ritrovato presto da solo", ha commentato Van der Poel nell'immediato dopo corsa. "Ho preso subito un bel vantaggio, poi è stata un'ora di gara piuttosto lunga sempre da solo. Sapevo che quel tratto era il più difficile del circuito, ho preso il mio ritmo. C'è stato solo un momento di disattenzione, quando sono caduto", ha dichiarato il Campione del Mondo, che si aspetta delle gare più equilibrate nelle prossime settimane, quando incrocerà il suo programma con quello di Van Aert. "Non sarà così in ogni corsa, credo che nel periodo natalizio ci saranno delle gare emozionanti", ha commentato VDP.

Le prossime gare di Mathieu Van der Poel