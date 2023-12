Reduce da una stagione molto negativa, con appena una vittoria in gare World Tour, la Astana cerca di risalire la china con un progetto fortemente rinnovato. La squadra kazaka ha cambiato metà dell'organico, abbassando l'età media e inserendo tanti corridori giovani. Il corridore più atteso è Mark Cavendish, che ha deciso di continuare la carriera dopo il ritiro forzato dal Tour de France a causa di una caduta. La Astana ha dimostrato di credere molto nelle possibilità del britannico, operando sul mercato per attorniarlo di elementi in grado di aiutarlo.

La squadra avrà come sempre una forte componente italiana. Tra i 29 corridori dell'organico ci sono ben sette italiani, tra i quali il tricolore Velasco e il rientrante Ballerini.

Vinokourov: 'Ci manca un corridore da grandi giri'

Presentando i suoi 29 corridori per la stagione 2024, il team manager Alexandre Vinokourov ha raccontato la sua speranza e convinzione di poter dare una svolta dopo un periodo davvero negativo. L'ex campione kazako non ha nascosto che al team manca ancora quel corridore vincente nei grandi giri che è stato per anni il fulcro dell'attività della Astana, soprattutto nell'era di Vincenzo Nibali, ma anche di Aru e Lopez.

"Credo che abbiamo creato una squadra equilibrata con un buon mix tra giovani talenti e corridori più esperti.

Stiamo pensando ad alcuni grandi obiettivi per la prossima stagione" ha dichiarato l'olimpionico di Londra 2012, che preannuncia una squadra battagliera per la prossima stagione. "Sulla carta ci manca un corridore che possa competere per la classifica generale in un grande giro. Vediamo come andrà la stagione. Sicuramente non correremo in maniera passiva nelle grandi corse a tappe.

Dopo alcuni anni difficili, siamo ottimisti per la prossima stagione" ha aggiunto Vinokourov.

Ciclismo, un buon gruppo attorno a Cavendish

La nuova Astana per la stagione di ciclismo 2024 è composta da 29 corridori, di cui ben 14 nuovi. Il team kazako punta molto sulle volate ed ha costruito attorno a Cavendish un gruppo interessante.

Il britannico potrà contare ora sull'aiuto di Michael Morkov, uno dei più esperti e forti specialisti nel guidare gli sprinter, e su altri due velocisti come Michele Gazzoli e Max Kanter.

Anche Davide Ballerini, di ritorno dopo l'esperienza alla Soudal Quickstep, potrà inserirsi nel gruppo degli sprint, ma essere anche una punta per le grandi classiche. Il corridore canturino è uno dei sette italiani dell'organico della Astana. Insieme a lui sono arrivati anche il già citato Gazzoli e Lorenzo Fortunato, che avrà l'occasione di misurarsi con il grande Ciclismo World Tour dopo la crescita mostrata in Eolo Kometa. Rispetto all'organico della scorsa stagione sono stati confermati Samuele Battistella, Gianmarco Garofoli, Christian Scaroni e il Campione d'Italia Simone Velasco.

Ecco i 29 corridori della Astana per il 2024.