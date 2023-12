Mathieu Van der Poel sta per tornare sulla scena. Il Campione del Mondo in carica di Ciclismo su strada e di ciclocross ha deciso di anticipare i tempi e cominciare la sua stagione invernale nel fuoristrada una settimana prima rispetto a quanto aveva annunciato qualche tempo fa. VDP farà il debutto in maglia iridata nella gara di Herentals, terza tappa del X2O Bathrooms Trophy, in programma sabato 16 dicembre in Belgio. Van der Poel troverà ad attenderlo Tom Pidcock per un primo confronto di altissimo livello. "Mi sono allenato bene in Spagna e sono pronto al debutto di Herentals" ha commentato il fuoriclasse olandese.

VDP: 'Un'ora di gara in più sarà positiva'

Mathieu Van der Poel aveva inizialmente previsto di cominciare la sua stagione di ciclocross nella gara di Mol del 22 dicembre. Dopo l'ultimo periodo di allenamenti, il Campione del Mondo ha però deciso di anticipare il debutto per presentarsi ancora più preparato al periodo natalizio, in cui sarà impegnato in una sequenza fitta di corse. "Un’ora in più di gara prima del frenetico periodo natalizio non può che essere positiva" ha dichiarato VDP per motivare questo cambio di programma.

Il programma di Van der Poel inizierà quindi sabato 16 dicembre con la gara di Herentals, che sarà trasmessa in streaming dalle 15 su Eurosport / Discovery Plus. In questa gara, VDP si troverà di fronte un altro dei tre big del ciclismo che stanno facendo irruzione nel mondo del ciclocross.

Anche Tom Pidcock ha infatti scelto Herentals per iniziare la sua stagione. Curiosamente non sarà invece al via proprio Wout van Aert, nonostante si gareggi nella sua città natale.

Dopo la gara di Herentals, VDP seguirà con l'impegno di Mol del 22 dicembre e quello di Anversa del 23. In entrambe queste corse si assisterà alla grande sfida tra i due eterni rivali, Van der Poel e van Aert.

Ecco il programma delle sfide dirette tra i due campioni.

Exact Cross van Mol - 22 dicembre

Coppa del Mondo ad Anversa - 23 dicembre

Coppa del Mondo a Gavere - 26 dicembre

Coppa del Mondo a Hulst - 30 dicembre

X2O-cross di Baal - 1 gennaio

X2O-cross di Koksijde 4 gennaio.

Ancora da confermare è invece la presenza di van Aert alle tappe di CDM di Zonhoven e Benidorm del 7 e 21 gennaio, dove invece è sicura la partecipazione di Van der Poel.

Ciclocross, anche 20 mila euro per avere VDP

Intanto dal Belgio, terra d'elezione del ciclocross, sono emersi i numeri del giro d'affari che stanno muovendo i big come Mathieu Van der Poel e Wout van Aert. Il giornale Het Nieuwsblad ha svelato le cifre che gli organizzatori delle corse sborsano per averli al via, contando poi sulla partecipazione in massa di un folto pubblico pagante per rendere positivo il bilancio e l'investimento.

Per avere al via uno dei tre big, VDP, van Aert e Pidcock, sarebbe necessaria una cifra di circa 20 mila euro. Gli specialisti puri più forti come Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout e Laurens Sweeck prenderebbero invece circa 5 mila euro per una gara e un astro nascente come Thibau Nys circa 2.500 euro.