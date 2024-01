I tifosi italiani, ed in particolar modo, di Jannik Sinner, saranno costretti alla 'levataccia' domani, venerdì 26 gennaio, per poter assistere alla sfida tra il tennista azzurro e Novak Djokovic, valevole per la semifinale degli Australian Open. La partita, infatti, è in programma alle ore 4:30 italiane, le 14:30 a Melbourne: si giocherà, quindi, con il caldo. Una sfida importante non solamente perché si deciderà il nome del primo finalista degli Australian Open ma anche per i punti che metterà in palio per la classifica ATP.

Sinner-Djokovic, non solo per la finale degli Australian Open: in palio punti 'pesanti' per l'ATP Ranking

La sfida tra Jannik Sinner e Nole Djokovic sul cemento australiano potrebbe consegnare al tennista azzurro la prima finale in un torneo dello Slam e al numero uno al mondo la possibilità di centrare l'undicesimo trionfo agli Australian Open, numeri assolutamente pazzeschi.

Una partita che rivestirà un significato particolare anche per i punti in palio per l'ATP ranking. Chi vincerà la sfida avrà la possibilità di incrementare di altri 500 punti il proprio bottino, per un totale di 1300 punti: sino ad ora, infatti, Sinner e Djokovic sono riusciti ad ottenere 800 punti, durante il loro cammino verso le semifinali.

Come può cambiare la classifica mondiale

Jannik Sinner, in caso di successo finale agli Australian Open, salirebbe sul gradino più basso del podio, qualora Medvedev dovesse perdere in semifinale contro Zverev. se dovesse vincere il titolo, Sinner si porterebbe a 8310 punti, scavalcando Medvedev che, attualmente, ne ha 8265. I punti che verranno assegnati al vincitore del primo Slam della stagione 2024 saranno complessivamente 2000.

Novak Djokovic, in caso di undicesimo successo in terra australiana, rafforzerebbe il proprio primato; Carlos Alcaraz, invece, sconfitto ai quarti da Zverev, resterà in seconda posizione, non potendo aumentare il proprio bottino.

Djokovic ha vinto 10 volte in Australia: 'Questa è la mia arena del cuore'

'Questo stadio è la mia arena del cuore', ha dichiarato Novak Djokovic riferendosi ai dieci successi ottenuti agli Australian Open.

Basti pensare che per il campionissimo serbo si tratterà della 48esima semifinale di un torneo Slam (oltre ad essere in doppia cifra in tutti i Major) mentre per Sinner si tratta solamente della seconda, dopo quella sfortunata giocata a Wimbledon lo scorso anno e persa proprio contro Djokovic. I bookmakers danno per favorito il numero uno del mondo ma chi ha seguito sin qui il torneo australiano è consapevole del fatto che Sinner è il giocatore che, in assoluto, ha espresso il miglior Tennis.