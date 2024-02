Le prime pedalate della stagione di ciclismo 2024 non sono state molto fortunate per Wout van Aert. Il fuoriclasse belga della Visma Lease a Bike è entrato in azione domenica 11 febbraio nella Clasica de Almeria, in cui ha fatto da apripista al velocista del team Olav Kooj, che ha vinto la corsa. Van Aert avrebbe dovuto avere la sua prima occasione di andare personalmente a segno nella Clasica Jaen che si è corsa ieri a Ubeda. Il corridore belga è però incappato in un episodio sfortunato, una foratura avvenuta all'inizio di un tratto di sterrato che lo ha di fatto estromesso dai giochi per la vittoria.

Il vincitore della Sanremo 2020 ha poi concluso la corsa in ultima posizione ed ha raccontato la sua disavventura. "È un tipo di foratura con cui non puoi fare molto" ha dichiarato van Aert.

Van Aert: 'Ho forato entrando nello sterrato'

L'episodio decisivo per la Clasica Jaen di Wout van Aert è avvenuto a circa 50 km dall'arrivo, quando il gruppo è entrato nel primo settore di strada sterrata. La particolarità della corsa di Ubeda è infatti il percorso con diversi tratti di sterrati, riprendendo la fortunata idea della Strade Bianche di Siena. Van Aert ha bucato una gomma all'inizio di questo primo settore, e per l'entità della foratura e il momento agonisticamente molto acceso della corsa, ha perso tanto tempo ed è finito irrimediabilmente nelle retrovie.

"Ho forato entrando nello sterrato, il Direttore Sportivo mi ha detto che c'era un grosso chiodo nella gomma. Con questo tipo di forature non puoi fare molto" ha dichiarato poi van Aert all'arrivo di Ubeda. Il belga ha raccontato di aver inizialmente provato a rientrare, ma di aver poi desistito. "Avrei anche potuto aspettare l'ammiraglia e cambiare bici, ma è stata una mia decisione quella di provare a cambiare la ruota.

La corsa è esplosa proprio nel momento in cui ho forato. Non aveva senso far aspettare Tratnik e Kuss. Ci ho provato, ma non ha funzionato. Ho cercato il tutto per tutto su un tratto di salita, non sono riuscito a recuperare e lì ho capito che era finita" ha raccontato van Aert.

🇧🇪 Wout van Aert was as tough as nails in #ClasicaJaen, but the nails got him in the end … 🥶 pic.twitter.com/ywZ5Yp6K0o — Domestique (@Domestique___) February 12, 2024

'Una corsa fantastica'

Nonostante il distacco accumulato Wout van Aert ha voluto ugualmente concludere la corsa, pur arrivando ultimo tra i 45 corridori che hanno raggiunto il traguardo di Ubeda.

La giornata sfortunata non ha comunque impedito al campione della Visma di mostrare il suo apprezzamento per questa corsa, nata appena due anni fa. "È un po' come la Strade Bianche, è una corsa fantastica. Mi piacerebbe tornarci in futuro" ha dichiarato van Aert.

Dopo questi due giorni tra Almeria e Jaen, Wout van Aert continuerà la sua stagione correndo la Volta Algarve, breve gara a tappe portoghese in programma dal 14 al 18 febbraio, per poi spostarsi in Belgio per le prime classiche. Il campione della Visma sarà al via della het Nieuwsblad e della Kuurne Bruxelles Kuurne nel weekend del 24 - 25 febbraio, quindi farà un nuovo periodo di preparazione in altura saltando la Strade Bianche e la Milano Sanremo. Il rientro in corsa è fissato alla E3 di Harelbeke del 22 marzo, con di seguito la Gand Wevelgem, la Dwars door Vlaanderen e i grandi appuntamenti con Fiandre e Roubaix.