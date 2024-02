Una dei settori in cui il ciclismo professionistico si è più evoluto negli ultimi anni è quello dell'alimentazione. Le squadre del World Tour hanno inserito cuochi e nutrizionisti nel proprio staff e curano l'alimentazione nei minimi dettagli, spesso facendo ricorso ad app specifiche. Tale salto di qualità ha portato a un netto cambio di approccio. Se fino a qualche anno fa la dieta dei corridori era ridotta ai minimi termini, ora le nuove teorie hanno portato a ribaltare questa situazione. "Lo sforzo ora è di mangiare abbastanza, non il contrario, dopo cena a volte assumo altre mille calorie", ha testimoniato George Bennett, corridore neozelandese della Israel Premier Tech.

'Se vuoi avere energie devi mangiare abbastanza'

Parlando a Velò, George Bennett ha spiegato come ora le squadre gestiscono l'alimentazione dei corridori. Lo scalatore neozelandese vanta una lunga militanza in top team, dalla Jumbo Visma alla UAE, prima di passare alla Israel, ed ha visto come siano cambiati radicalmente i criteri in questo settore. Non troppi anni fa, i corridori erano costretti a mangiare pochissimo per stare nel peso forma ed avere il miglior rapporto peso-potenza, mentre ora l'approccio è quello di alimentarsi di più per avere più energie da spendere in gara e in allenamento.

"I nostri nutrizionisti ci preparano un piano, questo rende tutto molto semplice nel mantenimento del peso" ha dichiarato George Bennett, spiegando che a volte deve sforzarsi per riuscire a mangiare le quantità di cibo necessarie.

"Se segui la normale dieta non avrai mai fame. Lo sforzo è mangiare abbastanza, non il contrario. Se vuoi avere energie in allenamento devi mangiare. A volte sono le otto di sera e ho cenato, ma devo assumere altre mille calorie entro la fine della giornata", ha raccontato il corridore della Israel.

Il nutrizionista della Ineos Grenadiers, Aitor Viribay Morales, ha confermato che la tendenza del Ciclismo attuale non è più quella di intendere l'alimentazione come un modo per ridurre il peso corporeo.

"Siamo in un'era del ciclismo in cui quasi tutti sono stimolati per raggiungere delle grandi prestazioni. Allenandosi ai massimi livelli, i corridori raggiungono il peso giusto in modo naturale. La composizione corporea e il peso non sono più l'obiettivo principale per noi", ha spiegato il nutrizionista della Ineos.

La carriera di George Bennett

Classe 1990, neozelandese con caratteristiche tecniche da scalatore, George Bennett ha debuttato nel ciclismo professionistico con la Radioshack nel corso della stagione 2011. Ha corso anche con Cannondale, Lotto - Jumbo e UAE Emirates prima di approdare alla Israel Premier Tech. Dopo essere entrato nella top ten al Giro d'Italia e alla Vuelta Espana si è specializzato nel ruolo di gregario da grandi giri, correndo il Tour de France al fianco di grandi campioni come Roglic, Vingegaard e Pogacar.

Le sue vittorie più importanti sono il Giro di California e il Gran Piemonte, anche se il risultato più prestigioso è probabilmente il secondo posto ottenuto al Giro di Lombardia nel 2020, l'edizione disputata eccezionalmente a Ferragosto e segnata dalla caduta di Evenepoel nella discesa dopo il Muro di Sormano.