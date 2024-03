Il ciclista neozelandese George Bennett, in un'intervista rilasciata a Cycling Weekly, ha commentato il dominio di Tadej Pogacar alla Volta a Catalunya di ciclismo, spiegando come secondo lui sia questione di genetica. Il corridore della Israel-PremierTech ha detto che la sensazione in gruppo durante la corsa in Spagna fosse quella di correre per il secondo posto e che il campione sloveno fosse davvero irraggiungibile per tutti i rivali.

George Bennett su Tadej Pogacar: 'Ha semplicemente dei geni migliori'

La perfomace di altissimo livello fatta da Tadej Pogacar alla Volta a Catalunya 2024 ha suscitato diverse reazioni nel mondo del Ciclismo, con numerosi corridori che hanno commentato le azioni dello sloveno.

Tra questi troviamo il neozelandese George Bennett, che ha rilasciato un'intervista a Cycling Weekly durante la breve corsa a tappe, che si è conclusa oggi a Barcellona. Bennett è un corridore esperto, che nella sua carriera ha corso in team insieme a big come Peter Sagan, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Il corridore neozelandese conosce quindi bene Pogacar e ha visto anche da vicino le sue azioni al Catalunya, in cui ha corso come capitano della Israel-PremierTech.

Per Bennett era subito chiaro che Pogacar fosse superiore e che la corsa fosse per il secondo posto: "Quando ha attaccato in salita, a noi non ci importava più di lui, ma di stare davanti a chi era vicino a noi".

Bennett ha poi parlato della netta superiorità di Pogacar, spiegando come secondo lui sia questione di genetica: "Tutti andiamo in altura, facciamo test aerodinamici, ci alimentiamo bene, usiamo bici veloci. Quindi lui non lavora più duramente di noi, non è possibile. Semplicemente ha dei geni migliori".

Su questo tema Bennett sottolinea che alcuni atleti nascono con capacità superiori agli altri e anche con il duro lavoro è impossibile raggiungere lo stesso livello.

Per il neozelandese ora Pogacar sta esprimendo il suo massimo potenziale, con una qualità mai vista: "Questo è sicuramente il suo migliore momento, ha raggiunto un altro livello".

Il trionfo di Tadej Pogacar alla Volta a Catalunya 2024

La Volta a Catalunya 2024 è stata dominata da Tadej Pogacar che ha trionfato nella classifica generale, imponendosi con 3'41" su Mikel Landa e 5'03" su Egan Bernal.

Il capitano della UAE Team Emirates ha vinto quattro delle sette tappe in programma, mostrando una netta superiorità in salita. Lo sloveno è riuscito infatti a trionfare in tutte le tappe di montagna, vincendo a Vallter 2000, Port Ainé, Queralt, oltre che nella frazione conclusiva, con lo sprint vincente sul circuito finale di Barcellona.