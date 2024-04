Quando il countdown per il grande evento delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha superato la soglia dei meno cento giorni, si va completando la lista dei qualificati in tutte le discipline. Nel ciclismo, dopo l’assegnazione dei posti per le gare su strada, si è definito il quadro anche per quanto riguarda la pista. L’Italia sarà presente in otto delle 12 gare che compongono il programma del Ciclismo su pista olimpico, avendo conquistato cinque posti nel settore maschile e sette in quello femminile.

Ciclismo, l'Italia alle Olimpiadi nella velocità femminile

Il sistema di attribuzione dei posti per le gare del ciclismo su pista ai Giochi di Parigi 2024 si basa sul ranking dell’inseguimento a squadre. Questa classifica tiene conto dei risultati ottenuti dal 9 luglio 2022 al 14 aprile 2024 ed è cruciale perché di fatto determina anche chi potrà prendere parte alle gare dell’omnium e della madison.

Le nazioni che occupano i primi posti di questa classifica guadagnano quattro carte per l’inseguimento più una riserva. I cinque corridori convocati dai Ct potranno partecipare non solo alla gara del quartetto, ma anche a quelle di madison, che si corre in coppia, e dell’omnium. Il regolamento è identico per il settore maschile e per quello femminile.

L’Uci ha ora chiuso le classifiche e ufficializzato l’assegnazione dei posti.

L’Italia ha ottenuto la qualificazione sia tra gli uomini che tra le donne e sarà così presente alle Olimpiadi di Parigi in tutte e sei le gare di inseguimento, madison e omnium, con dieci carte olimpiche.

Gli azzurri hanno ottenuto altri due posti per le gare di velocità femminile, una per il keirin e una per lo sprint.

Il settore della velocità maschile, che negli ultimi anni ha mostrato interessanti segni di ripresa dopo un lungo periodo di vuoto, non ha invece ottenuto nessun posto.

Le carte olimpiche dell’Italia nel ciclismo su pista a Parigi 2024 saranno dunque 12 e presto il Ct Marco Villa dovrà diramare le convocazioni. Gli azzurri saranno presenti in otto gare su dodici, con concrete chance di medaglia nell’inseguimento, nell’omnium e nella madison, sia maschile che femminile.

I nostri atleti non saranno presenti solo nelle gare di velocità a squadre, sia maschile che femminile, e in quelle di keirin e sprint maschile.

Una settimana di gare e dodici titoli da assegnare

Nell'ultima edizione, quella di Tokyo 2020, l'Italia conquistò la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre maschile e quella di bronzo nell'omnium con Elia Viviani, un bottino che può essere uguagliato e superato.

Ecco il programma delle finali del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Parigi 2024.