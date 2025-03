La campagna di classiche del nord del ciclismo professionistico si sta avvicinando al suo momento clou. Domenica 6 aprile sarà il grande giorno del Giro delle Fiandre, la Ronde, la classica che fa fermare un intero Paese, che si riversa in strada per seguire la corsa. L'avvicinamento alla gara è scandito da un altro appuntamento importante, la Dwars door Vlaanderen, in programma mercoledì 2 aprile. Entrambe le corse saranno trasmesse in diretta e in esclusiva, in tv e in streaming, da Eurosport e Discovery Plus. La Rai non ha rinnovato i diritti di trasmissione con Flanders Classics, la società organizzatrice, e per la prima volta dopo tanti anni non ci sarà la trasmissione in chiaro del Giro delle Fiandre.

Ciclismo, van Aert e Pedersen tornano alla Dwars door Vlaanderen

La settimana che porta al Giro delle Fiandre propone un programma abbastanza agile. Prima di arrivare al fatidico 6 aprile della Ronde, l'unico appuntamento di spessore è con la Dwars door Vlaanderen. Questa corsa, in programma mercoledì 2 aprile, rappresenta un ultimo test in vista del Fiandre, con diversi protagonisti al via. Un anno fa, la Dwars door Vlaanderen fu segnata da un grave incidente in cui furono coinvolti, tra gli altri, anche Wout van Aert, Mads Pedersen e Biniam Girmay.

Dopo quell'episodio, l'organizzazione ha rivisto il percorso, eliminando il tratto in cui avvenne la caduta, una discesa che precedeva il muro del Kanarieberg.

Il percorso stavolta è di 184 km, da Roeselare a Waregem, con una sequenza di muri e tratti di pavé impegnativa, ma non certo così selettiva come quella del Fiandre o della E3 di Harelbeke. Nel finale si affronta il Nokereberg, e per due volte il pavé di Herlegemstraat. Nonostante quanto avvenuto un anno fa, van Aert, Pedersen e Girmay saranno tutti al via, mentre gli altri favoriti del Giro delle Fiandre, da Pogačar a Van der Poel e Ganna, hanno deciso di concedersi un po' di riposo saltando questa corsa.

La Alpecin punterà su Philipsen e, a conferma di un percorso che lascia delle speranze agli sprinter, ci sono anche le presenze di Jonathan Milan, al fianco di Pedersen per la Lidl-Trek, e di Tim Merlier nella Soudal Quick-Step.

Nella stessa giornata del 2 aprile si corre anche la Dwars door Vlaanderen femminile, che prevede al via Kopecky, Longo Borghini, Balsamo, Vos e Consonni.

Diretta tv e streaming integrale per il Fiandre

Prima del Fiandre, il calendario del Ciclismo propone altri due appuntamenti minori in Francia e Spagna, la Route Adélie de Vitré e il Gp Indurain. Domenica 6 aprile è, infine, il gran giorno del Giro delle Fiandre. La classica dei muri preannuncia giornata epica, con una parata di stelle capaci di interpretare il ciclismo all'insegna del puro spettacolo. I grandi favoriti sono Mathieu Van der Poel e Tadej Pogačar, con a seguire Filippo Ganna, Mads Pedersen e Wout van Aert.

Il percorso è di 269 km, da Brugge a Oudenaarde. Un punto chiave della corsa è la sequenza di muri Oude Kwaremont - Paterberg - Koppenberg, che inizia a circa sessanta chilometri dall'arrivo.

Nel finale si tornano poi ad affrontare Oude Kwaremont e Paterberg, scollinando quest'ultimo a circa tredici chilometri dall'arrivo.

Sempre domenica 6 aprile si corre anche il Fiandre femminile, che si concluderà dopo la corsa maschile. Il punto di riferimento sarà la coppia della SD Worx, Wiebes - Kopecky, ma attenzione anche alla campionessa in carica Longo Borghini, a Pieterse, Vos e Niewiadoma.

Ecco la programmazione tv e streaming del ciclismo dal 2 al 6 aprile, tutta in esclusiva su Eurosport e Discovery Plus.