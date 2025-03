Federica Brignone trionfa nel super-G di La Thuile, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025. È stato 57″95 il tempo della valdostana, che precede di un centesimo Sofia Goggia. Terza a 0″05 la francese Romane Miradoli.

Ai piedi del podio sono arrivate le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, entrambe quarte a 0″35. Elena Curtoni sesta a 0″59. A punti anche le altre italiane Marta Bassino (11^ a 0″69), Roberta Melesi (21^ a 1″17) e Laura Pirovano (26^ a 1″74). Fuori dalla top 30 Nadia Delago (37^ a 2″67), Vicky Bernardi (41^ a 2″81) e Asja Zenere (42^ a 2″89).

Caduta senza conseguenze per Nicol Delago.

Con questo successo, arrivato nella disciplina in cui Federica Brignone poco più di un mese fa aveva conquistato l'argento mondiale, la sciatrice italiana sale a 1454 punti in classifica generale di Coppa del Mondo, a +382 su Lara Gut a quattro gare dal termine. All'azzurra pertanto mancano virtualmente solo 18 punti per ottenere la matematica vittoria del titolo.

Le dichiarazioni di Brignone dopo il successo

“Non ho parole. Il mio sogno era vincere qui a La Thuile davanti alla mia gente. Era uno dei sogni che avevo per questa stagione. Sono contenta del fatto che siamo riusciti a gareggiare grazie al grande aiuto degli addetti ai lavori”, sono state queste le parole di Federica Brignone, ai microfoni di Eurosport, dopo la vittoria nel super-G di La Thuile.

“Sto vivendo una giornata fantastica – ha detto Brignone -. Ci tenevo ad arrivare in luce verde davanti a questo pubblico. Non ho pensato a niente altro. Non ho fatto errori, è andato tutto bene, sono stata veloce. La pista era molto migliore di ieri. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi.

Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane. È stata una stagione via via sempre più tosta e sempre più impegnativa. Per questi motivi ho bisogno di rimanere sul pezzo fino alla fine, e non sarà per niente facile”.

L’azzurra ha poi aggiunto: “Se tutto va bene, questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta.

Ed è una cosa che ho sempre sognato. Ringraziamo la Federazione che ci mette nelle condizioni migliori per poter dare il massimo”.

Subito dopo la fine della gara tra Sofia Goggia e Federica Brignone c'è stato un abbraccio e un siparietto. "Brutta s...", ha detto Goggia, "Scusa!" ha risposto Brignone, ma la prima ha replicato: "Scusa un...dopo ti sbaffo io di Champagne!".