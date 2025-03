Il programma di Gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega di Pallavolo maschile si chiude con il match tra Valsa Group Modena e Sir Susa Vim Perugia, che si disputerà domenica 23 marzo alle ore 19 al PalaBarton Energy. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma DAZN. Una sfida in cui i Block Devils potrebbero già centrare la qualificazione per la semifinale e chiudere la serie, che si trova in questo momento sul punteggio di 2-0 a favore di Perugia. I Campioni d’Italia hanno tutte le carte in regola per ripetersi, ma non dovranno sottovalutare gli emiliani, che hanno già dimostrato di avere i colpi per mettere in difficoltà gli avversari.

Le due vittorie di Sir Susa Vim Perugia contro Valsa Group Modena

Nelle prime due gare dei quarti playoff scudetto SuperLega tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena, i Block Devils hanno concesso complessivamente un solo set agli avversari, il primo giocato. Infatti in Gara 1, che si è svolta sabato 8 marzo al PalaBarton Energy, gli emiliani hanno vinto il primo set con il punteggio di 25-23, ma poi si sono arresi alla rimonta dei padroni di casa, che hanno avuto grande lucidità nel secondo parziale, vinto per 32-30 e poi hanno allungato negli ultimi due, vinti per 25-22 e 25-18.

In Gara 2 che si è disputata la scorsa settimana al PalaPanini c’è stato grande equilibrio in campo nei primi due set, con i Block Devils che hanno primeggiato per 21-25 e 26-28.

Nel terzo parziale del match invece la squadra guidata da coach Angelo Lorenzetti ha preso il sopravvento dell’incontro riuscendo ad imporsi per 25-15 sui ragazzi di Alberto Giuliani.

In vista di questa Gara 3 bisogna considerare che Perugia ha dovuto affrontare anche l’impegno europeo infrasettimanale, mentre Modena ha potuto riposare e allenarsi al meglio.

Infatti i Block Devils hanno disputato un incontro combattuto contro la Mint Vero Volley Monza nei quarti di finale della CEV Champions League, vinto con il punteggio di 3-1, che è valso così il pass di qualificazione per la Final Four di Lodz.

Gli altri match in programma nei quarti playoff

Oltre a questa sfida tra Sir Susa Vim Perugia e Valsa Group Modena, il programma dei playoff scudetto della SuperLega prevede altri tre incontri in questo weekend.

Il primo in calendario è quello tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che potrebbe decretare la prima semifinalista del torneo, poi ci saranno gli incontri tra Itas Trentino e Cisterna Volley e tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, che invece andranno sicuramente a Gara 4, visto che entrambi i match hanno la serie in parità prima di questo weekend.