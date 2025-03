Anche se la Milano - Sanremo non è andata come sognava, Mads Pedersen è stato uno dei grandi protagonisti di questo avvio di stagione del ciclismo professionistico. Il campione danese è già andato a segno tre volte, in una tappa e nella classifica finale del Tour de Provence e in una tappa della Parigi - Nizza. Più che per le vittorie, Pedersen ha stupito tutti per gli straordinari progressi mostrati in salita. Il corridore della Lidl Trek ha la tipica stazza dello specialista delle classiche del nord, ma nelle tappe più impegnative della Parigi - Nizza ha pedalato al fianco dei più forti scalatori.

Dopo aver vinto la sesta tappa, su un percorso congeniale alle sue caratteristiche, Pedersen è stato tra i migliori anche il giorno successivo su un traguardo completamente diverso, l'arrivo in salita ad Auron. Il danese è arrivato insieme agli uomini di alta classifica come Jorgenson e Almeida, sfoderando una prestazione che ha fatto sensazione nel mondo del Ciclismo. Non pago, il giorno dopo, in un'altra tappa di montagna, Pedersen è andato in fuga tutto solo ed ha ceduto solamente sull'ultima salita. Parlando al podcast Lang Distance, Pedersen ha spiegato che questi miglioramenti sono dovuti ad una specie di cocktail di vari integratori che ha iniziato a usare quest'anno.

Ciclismo, il cocktail di Pedersen

Nell'intervista a Lang Podcast, a Mads Pedersen è stato chiesto come abbia fatto a raggiungere in poco tempo questi straordinari risultati in salita. L'ex campione del mondo ha svelato quello che sarebbe il suo segreto. "Ho iniziato a usare Nomio" ha raccontato Pedersen, riferendosi ad un integratore a base di germogli di broccoli.

"Sono broccoli e aiutano a ridurre il lattato. Lo prendo in combinazione con il bicarbonato e poi aggiungo un Monster, la bibita energetica" ha continuato il danese.

I risultati della Parigi - Nizza hanno dato ragione a Mads Pedersen sull'efficacia di questo strano cocktail di integratori, tutti perfettamente leciti per il regolamento antidoping della WADA.

"Ogni giorno, durante la Parigi - Nizza, ho bevuto un Monster. Voglio dire, durante la tappa. Solo un Monster a tre ore dalla fine, semplicemente da buttare giù. Nelle tappe per velocisti l'ho preso senza zucchero. In questo modo, è più facile fare i calcoli con tutti gli altri prodotti energetici. E poi negli ultimi giorni, nelle tappe di montagna, ho semplicemente dato tutto gas alla bevanda energetica zuccherata. Posso dirti che ti dà un bel po' di potenza" ha aggiunto Mads Pedersen.

Pedersen a caccia di Fiandre e Roubaix

L'inedito cocktail di integratori ideato da Pedersen è stato sufficiente per conquistare una vittoria di tappa alla Parigi - Nizza, ma non ancora per mettere le mani sull'agognata prima classica monumento della carriera.

Alla Milano - Sanremo di ieri, sabato 22 marzo, il danese non è riuscito a seguire l'indiavolato ritmo imposto da Pogacar sulla salita della Cipressa. Mentre lo sloveno si involava con Ganna e Van der Poel, poi vincitore, Pedersen è rimasto nel gruppo inseguitore e ha sprintato per i piazzamenti fuori dal podio, giungendo settimo.

Pedersen correrà ora tutto il calendario delle classiche fiamminghe del ciclismo, a partire dalla E3 Saxo Classic di Harelbeke, in programma venerdì 28 marzo. Sarà poi alla Gand Wevelgem del 30 marzo, alla Dwars Door Vlaanderen del 2 aprile e infine ai grandi appuntamenti del Giro delle Fiandre e della Parigi Roubaix, rispettivamente il 6 e 13 aprile.