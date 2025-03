È arrivato il momento potenzialmente decisivo per le sfide dei quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega di Pallavolo maschile, visto che questo weekend si svolgeranno le partite di Gara 3. Essendo questi confronti al meglio delle cinque sfide, alcune squadre potranno già staccare il pass per le semifinali, oppure tentare l’ultimo assalto per iniziare la rimonta. Il programma delle gare si apre oggi (sabato 22 marzo) con il match tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza, che si svolgerà alle ore 21 al Pala AGSM Aim. La partita sarà visibile in chiaro, in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

Piacenza è avanti 2-0 nella serie e quindi in caso di vittoria nella trasferta odierna, potrà ottenere già la qualificazione per le semifinali scudetto.

I risultati delle prime due gare tra Verona e Piacenza

Nei primi due confronti tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza in questi quarti di finale dei playoff scudetto della SuperLega, i biancorossi sono riusciti ad imporsi nettamente per 3-1 in Gara 1 e per 3-0 in Gara 2. Per Piacenza l’arrivo in panchina durante la Regular Season del nuovo coach Ljubo Travica ha dato rinnovata energia alla squadra, che ha cambiato marcia ed è riuscita a presentarsi al meglio in queste sfide playoff. Dall’altra parte invece il subentro di Dario Simoni al posto di Radostin Stoytchev non ha per il momento ottenuto quanto sperato e servirà quindi un’impresa per allungare questa serie.

Nel primo incontro di Gara 1, che si è disputato lo scorso 9 marzo in casa della Rana Verona, i biancorossi sono riusciti a ribaltare l’inerzia stagionale, in cui gli scaligeri avevano vinto tutti e tre i precedenti tra Regular Season e Coppa Italia, sorprendendo gli avversari e portandosi in vantaggio nella serie. I biancorossi hanno saputo reagire nei momenti di svantaggio e vincere così il match.

Invece nell’ultimo confronto in Gara 2, che si è svolto domenica scorsa, i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza hanno ribadito la propria superiorità, con un netto 3-0 (25-22, 25-20, 25-18). In questa partita Rana Verona ha avuto l’occasione per vincere il secondo set, con un break di sette punti, ma poi i biancorossi hanno reagito al meglio e non concesso più nulla agli avversari.

I protagonisti attesi in campo

Nell’ultimo match tra Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza, tra i biancorossi ci sono stati tre giocatori ad andare in doppia cifra: Ramazan Efe Mandiraci, premiato come MVP dell’incontro, con 15 punti, gli stessi di Stephen Maar, mentre Yuri Romanò ne ha messi a referto 10. Tra gli scaligeri in evidenza invece Noumory Keita, che ha siglato 18 punti. Da questi giocatori ci si attendono le giocate decisive anche nel match di questa sera.