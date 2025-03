Le emozioni dei playoff scudetto della SuperLega di Pallavolo maschile continuano con i match di Gara 3. Il calendario di questo weekend di gare comunica con Rana Verona-Gas Sales Bluenergy Piacenza , prosegue con Itas Trentino-Cisterna Volley, mentre il terzo match in programma è quello tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, che si svolgerà domenica 23 marzo alle ore 18 all’Eurosuole Forum. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La serie tra Civitanova e Milano si trova al momento in parità, con una vittoria per parte e per questo motivo il match di Gara 3 sarà fondamentale per indirizzare la serie e permettere ad una delle due squadre di ottenere un vantaggio potenzialmente decisivo.

La serie in parità tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano

In Gara 1 tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano, i lombardi si sono imposti al tie break (29-27, 23-25, 25-18, 23-25, 15-17) spezzando la striscia di imbattibilità che Civitanova aveva all’Eurosuole Forum, con sedici vittorie stagionali in altrettante partite disputate davanti al proprio pubblico. La formazione guidata da Giampaolo Medei è stata per due volte in vantaggio, ma poi ha ceduto nel momento decisivo della partita, sprecando due match point al tie break e venendo così superata dagli avversari nella battute finali dell’incontro.

Totalmente diverso invece il risultato di Gara 2, in cui la Cucine Lube Civitanova si è imposta nettamente per 3-0 (16-25, 16-25, 20-25).

Una sfida in cui i biancorossi hanno saputo fornire una prestazione decisamente migliore dal punto di vista difensivo, con dieci a muri a zero, ma anche un’ottima precisione in servizio, con otto ace messi a segno. Il titolo di MVP e top scorer del match è andato all’opposto Adis Lagumdzija, con 19 punti a segno (due ace e un muro).

Le sconfitte europee per Civitanova e Milano

Questa partita dei playoff scudetto sarà per la Cucine Lube Civitanova l’occasione per riscattare l’amara sconfitta subita in finale della Challenge Cup, la terza competizione continentale per ordine di importanza. I biancorossi sono stati sconfitti dal Bogdanka LUK Lublin che dopo aver vinto per 3-1 l’andata in Polonia è riuscito a resistere al ritorno.

Infatti la vittoria parziale al tie break per la squadra di coach Giampaolo Medei non è bastata per rimontare il risultato. Dall’altra parte anche l’Allianz Milano non è riuscito a brillare nel proprio cammino continentale. Infatti la formazione guidata da coach Roberto Piazza è stata eliminata agli ottavi di finale della CEV Champions League, venendo superata dai turchi dall'Halkbank Ankara al golden set.