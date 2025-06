Prosegue il cammino dell’Italia nella Nations League di pallavolo femminile. Venerdì 6 giugno le azzurre scendono in campo al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) per affrontare il terzo match della Pool 2. La squadra guidata dal commissario tecnico Julio Velasco si troverà di fronte la Corea del Sud. La partita è in programma questa sera alle ore 22:30 e sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, mentre non è prevista la diretta tv in chiaro dell’evento. Per le azzurre l’obiettivo sarà centrare la terza vittoria consecutiva per mantenersi nelle prime posizioni della classifica generale.

L’Italia ha infatti vinto all’esordio contro gli Stati Uniti con il punteggio di 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) e poi ieri ha superato la Germania al tie-break per 3-2 (22-25; 25-10; 20-25; 25-13; 15-9).

Le protagoniste azzurre e le avversarie

La nazionale italiana femminile di pallavolo ha iniziato nel migliore dei modi la Nations League 2025, riuscendo a superare due ostacoli molto difficili in partenza, ovvero gli Stati Uniti, vice campioni olimpici, e la Germania, che ci aveva battuto nell’ultima amichevole. Ora sulla carta le azzurre si troveranno di fronte un avversario più agevole, visto che la Corea del Sud occupa la trentacinquesima posizione del ranking mondiale. La nazionale sudcoreana è guidata dal portoricano Fernando Javier Morales Lopez, ex palleggiatore, ed è composta da un roster giovane, senza giocatrici di grande caratura internazionale.

L’Italia punterà quindi alla terza vittoria di fila e vedremo se il commissario tecnico Julio Velasco sceglierà di confermare l’ultimo starting six oppure opterà per qualche rotazione. L'incognita maggiore è legata a Paola Egonu, che ieri sera non ha preso parte al match con la Germania a causa di calo di pressione durante l’allenamento e le sue condizioni andranno valutate. Lo starting six dell’ultima partita è stato Alessia Orro ed Ekaterina Antropova in in diagonale, Gaia Giovannini e Myriam Sylla schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi al centro, oltre a Monica De Gennaro a ricoprire il ruolo di libero.

I precedenti tra Italia e Corea del Sud

A livello complessivo si sono disputate 35 partite tra Italia e Corea del Sud.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alle azzurre, che hanno ottenuto in totale 20 vittorie, mentre sono state 15 le sconfitte subite. Negli ultimi cinque confronti tra le due nazionali in Nations League hanno sempre avuto la meglio le nostre portacolori. Lo scorso anno Italia e Corea del Sud si sono affrontate nella terza week di gare per la Pool 6, che si è svolta a Fukuoka, in Giappone. Le azzurre hanno dominato il match con il punteggio di 3-0 (25-16; 25-11; 25-13).