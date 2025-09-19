L’Italia ha centrato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta dei Campionati del Mondo 2025 maschili di pallavolo, in corso di svolgimento nelle Filippine.

La Nazionale ha ottenuto il pass grazie alla vittoria per 3-0 nello scontro diretto contro l’Ucraina, che ha permesso agli azzurri di chiudere al secondo posto in classifica nella Pool F, alle spalle del Belgio.

Nel match d’esordio della rassegna iridata, gli azzurri avevano invece superato 3-0 l’Algeria, che ha chiuso all'ultimo posto del gruppo a zero punti, venendo poi superati dal Belgio stesso, che alla fine ha come accennato vinto il raggruppamento.

Il cammino dell'Italia prosegue quindi con gli ottavi di finale, laddove i nostri portacolori affronteranno l’Argentina, squadra che si è classificata al primo posto nella Pool C, riuscendo ad eliminare i campioni olimpici della Francia.

Il match tra Italia e Argentina è in programma domenica 21 settembre alle ore 9.30 italiane presso la SM Mall of Asia Arena di Pasay, che sarà la sede di tutte le sfide ad eliminazione diretta. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2, in diretta streaming gratuita su RaiPlay e in abbonamento su DAZN e VBTV.

Gli azzurri sfidano l’Argentina: avversari e precedenti

L’Argentina è una delle squadre rivelazione di questi Campionati del Mondo essendo riuscita a ribaltare i pronostici della Pool C, laddove ha avuto la meglio al tie-break nell’ultimo match contro la Francia.

Un risultato che ha comportato la clamorosa eliminazione dei campioni olimpici in carica.

L'Argentina, ottava nel ranking mondiale, è allenata dall’esperto tecnico Marcelo Mendez, che sarà alla guida di Trento dal prossimo campionato. Nella squadra giocano diversi volti noti della Superlega, come il veterano Luciano De Cecco, il centrale Agustin Loser, il libero Santiago Danani e l’opposto Pablo Kukartsev.

A livello di precedenti, l’ultimo incrocio tra Italia e Argentina è avvenuto lo scorso 15 giugno a Quebec City, nella prima week di Volleyball Nations League, in cui gli azzurri ebbero la meglio con il punteggio di 3-1.

I nostri portacolori cercheranno anche di ribaltare il risultato dell’ultimo precedente in un torneo di massimo livello, le Olimpiadi di Tokyo del 2021, quando l’Italia fu eliminata ai quarti di finale al tie-break.

Il quadro degli altri ottavi di finale

In questa rassegna iridata nelle Filippine sono già arrivate diverse eliminazioni illustri, come quella della già citata Francia, a cui si aggiunge il Brasile, oltre a Germania, Giappone e Cuba.

Si è quindi composto un tabellone ad eliminazione diretta con diverse sorprese, in cui l’Italia in caso di passaggio contro l’Argentina, affronterà la vincente di Belgio-Finlandia. Gli altri ottavi di finale sono Turchia-Olanda, Polonia-Canada, Bulgaria-Portogallo, Stati Uniti-Slovenia, Tunisia-Repubblica Ceca e Serbia-Iran.